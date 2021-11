Si on s’aimait: Audrey annonce une mauvaise nouvelle à Dominic

Partager







Si on s’aimait en est à sa troisième saison, et les téléspectateurs sont plus impliqués que jamais dans les aventures amoureuses des couples.

*ALERTE AUX DIVULGÂCHEURS*

Veuillez vous abstenir de lire la suite si vous n’avez pas vu l’épisode de mardi.

Depuis le début de l’émission, Audrey et Dominic ont suscité de nombreuses réactions de la part des téléspectateurs, qui ont vivement commenté l’évolution de leur histoire sur les réseaux sociaux.

Si les choses semblaient aller dans la bonne direction pour le couple depuis ses débuts, les interactions entre les deux candidats se sont gravement envenimées dans les derniers épisodes.



En effet, on sent une perte d’intérêt manifeste de la part d’Audrey, tandis que Dominic, de son côté, vit aussi plusieurs irritants en lien avec leurs interactions.

Ceux qui espéraient que tout rentrerait dans l’ordre sous peu risquent d’être déçus, puisque Audrey a fait une révélation-choc à Dominic. Elle lui a avoué qu’elle souhaitait continuer le parcours de l’émission en sa compagnie, mais qu’elle ne voyait aucun potentiel amoureux entre elle et lui.



Dominic a rétorqué de son côté qu’il ne pensait pas non plus qu’ils avaient un futur en tant que couple, ce qui a semblé déplaire à Audrey et a encore empiré les choses. Décidément, la communication est très difficile pour eux!

Sur la page Facebook de l’émission, plusieurs fans s’interrogent sur la nature du désintérêt si soudain d’Audrey à l’égard de Dominic. En saurons-nous davantage dans les prochains épisodes?

