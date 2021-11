16 jeux vidéo qui font du bien

Partager







La grisaille de l’automne ne vous fait pas et vous avez besoin d’un petit remontant vidéoludique? Ouvrez votre lampe de luminothérapie et poussez un soupir de soulagement: ce n’est pas le choix qui manque au rayon des jeux qui font du bien.

Que vous ayez envie de rire, de vous perdre dans un monde lointain, de vivre quelques moments tendres et touchants ou tout simplement de vous occuper l’esprit, il y a un titre pour ça, tant sur consoles que PC.

Le thème de la mort n’est pas toujours facile à aborder de façon positive dans un jeu, mais l’équipe du studio montréalais Thunder Lotus y est arrivé avec brio dans le magnifique Spiritfarer.

On y incarne Stella, une passeuse d’âme qui a pour mission d’accompagner l’esprit de différents personnages vers l’au-delà, en les hébergeant sur son bateau et en les aidant à réaliser leurs derniers souhaits avant l’ultime grand voyage.

Jeu de gestion, vous y personnaliserez votre bateau, notamment pour répondre aux demandes de vos passagers, alors que vous passerez d’île en île pour y recueillir des ressources et des âmes égarées. Cela dit, en déposant la manette, c’est son histoire touchante et son message des plus positifs qui nous reste en tête.

Offert sur PS4, Xbox One, Xbox Game Pass, Switch, PC

Peu de jeux explorent la question de la santé mentale avec autant d’humour et de franchise que Psychonauts et sa suite Psychonauts 2, parue plus tôt en 2021.

Plus grand, plus léché et plus accessible, le nouveau volet, encore une fois écrit et dirigé par Tim Schafer, est un jeu d’aventure et de plateformes triomphal et lumineux, qui vous fera rire, crier et, parfois, verser quelques larmes.

Le but du jeu? Vous incarnez Raz, un jeune acrobate qui s’entraîne pour devenir un psychonaute, un agent membre d’une organisation secrète qui règle des conflits... en s’infiltrant dans le cerveau des gens. Comme vous pouvez vous en douter, cette mécanique donne place à des niveaux éclatés où l’imagination n’a pratiquement pas de limite. Parfait pour vous évader loin de vos soucis.

Offert sur PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass, PC, Mac, Linux

Les artisans montréalais de ManaVoid Entertainment ont créé un magnifique monde, peuplé de sympathiques créatures, auquel il faut rendre ses couleurs avec Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan.

Quelque part entre le jeu d’aventure, de puzzles et de plateformes, le titre raconte une histoire empreinte de positivisme, qui se penche sur les défis de devenir un adulte.

Vous vous y ferez des amis, vous aiderez des étrangers et, surtout, vous explorerez un univers unique rempli de dangers, mais aussi de plusieurs belles surprises. De quoi redonner le sourire à n’importe qui!

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC

Paru en mars 2020 alors que le Québec se lançait dans un grand confinement généralisé, Animal Crossing: New Horizons est rapidement devenu pour plusieurs l’antidote parfait à la vie en isolation. Et même si la province se déconfine graduellement, New Horizons continue d’être là pour mettre un baume sur nos cœurs un peu épuisés.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série de Nintendo, on y incarne un personnage aux traits enfantins qui se retrouve dans un endroit perdu (ici une île déserte) et doit se bâtir un nouveau chez-soi tout en se faisant de nouveaux amis.

Ça peut sembler exigeant, mais, au contraire, il s’agit de l’un des jeux les plus relaxants auxquels on a pu jouer depuis très longtemps. On pêche, on attrape des insectes, on cueille des fruits, on bricole des objets, on décore sa demeure et, somme toute, on se la coule douce.

Ajoutez à ça des personnages attachants (oui, même ce profiteur de Tom Nook), une attention remarquable aux détails et une bonne dose d’humour et vous obtenez un autre classique de Nintendo.

Offert sur Switch

Gris est une aventure qui pourrait vous faire verser quelques larmes, alors soyez avertis. Cependant, cette aventure, elle est magnifique.

On en sort avec une douce leçon de persévérance et de courage. Et les graphismes sont carrément époustouflants!

Offert sur PS4, Switch, PC, Mac, iOS, Android

Le sympathique RPG, conçu d’un bout à l’autre par le développeur et compositeur Toby Fox, est une merveille d’humour absurde, de personnages attachants et de moments pixélisés d’émotion.

La prémisse est assez simple: vous êtes un enfant qui tombe par accident dans un monde sous-terrain peuplé de monstres, et vous devez trouver un moyen d’en sortir. Cependant, votre route sera peuplée de rencontres hilarantes, de plusieurs revirements de situation et de nombreux ennemis... que vous pourrez tous choisir d’épargner.

Undertale est unique et son histoire mérite que vous vous y attardiez si vous avez envie de quelque chose de différent et de feel good.

Offert sur PS4, Xbox One, Xbox Game Pass, Switch, PC, Mac, Linux

Si vous avez besoin de rire un peu pour vous mettre à l’abri de la grisaille automnale, vous vous devez d’essayer South Park: The Stick of Truth.

Évidemment, si la série télé du même nom vous rebute et vous fait inévitablement changer de poste, vous voudrez peut-être passer votre tour. Par contre, si vous êtes fan de l’œuvre de Trey Parker et Matt Stone, ou même si vous ne la connaissez pas et que vous aimez simplement les critiques de société aussi absurdes que vulgaires, The Stick of Truth vous accrochera un sourire au visage du début à la fin.

Il s’agit d’un titre immensément drôle, bien écrit et, tant au niveau de la production que de l’histoire, on a l’impression d’être plongé au cœur de l’émission pendant plusieurs heures. Surtout que, côté gameplay, la parodie de RPG ne déçoit pas et peut se targuer d’avoir un système aussi bien fait, sinon encore mieux, que quelques «vrais» jeux du genre.

Offert sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Switch, PC

Si vous avez joué à Roller Coaster Tycoon ou même Sims et avez aimé l'expérience, vous allez probablement adorer Planet Zoo. Dans la même famille que Planet Coaster, le jeu vous donne la mission de construire un parc qui sera un bon sanctuaire animal et qui charmera les visiteurs.

Construire un enclos parfait peut demander des heures de travail, mais on vous assure que vous ne verrez pas le temps passer. Les animations des animaux et les soins qu'on doit leur apporter ajoutent aussi une couche de réalisme très apprécié.

On sent que les intentions derrière le jeu sont bonnes et que le message de protection des animaux est sincère.

Offert sur PC

Connaissez-vous Stardew Valley, la simulation fermière d’Eric Barone, alias ConcernedApe? Oui, vous avez bien lu, il s’agit d’un jeu qui vous demandera de restaurer une petite ferme et d'en prendre soin, laquelle a été léguée par votre grand-père, mais, loin d’un Farming Simulator austère, le titre vous transportera dans un univers charmant que vous gagnerez à explorer minutieusement.

Stardew Valley, c’est d’ailleurs aussi devenir ami avec les autres habitants du village, tomber amoureux, combattre des monstres dans des donjons et élucider différents mystères.

En d’autres mots, c’est un vrai havre de paix qui vous permettra de prendre une pause du stress quotidien et des petites (et grosses) tragédies qui parsèment l’actualité.

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux, iOS, Android

Two Point Hospital est la suite spirituelle du classique Theme Hospital. Ce jeu charmera donc les amateurs de design, mais aussi les fans des jeux de gestion avec des objectifs précis à atteindre.

Le but est simple: chaque chapitre vous demande de bâtir un hôpital selon les besoins demandés. Vous allez devoir gérer budgets, soins, construction et personnel tout en améliorant le prestige de votre établissement. Évidemment, il faudra guérir des maladies — mais c’est là où le jeu donne sa dose de légèreté: chaque maladie est totalement inventée, comme la tête d’ampoule, par exemple.

Il n’y a donc rien de trop triste dans ce jeu qui offre une belle dose d’humour.

Offert sur PS4, Xbox One, Xbox Game Pass, Switch, PC, Mac

Bon, les jeux Katamari peuvent être un peu bizarres à première vue. En fait, ils demeurent bizarres tout au long. C’est un peu ça, leur charme.

Prenons par exemple Katamari Damacy Reroll sur la Nintendo Switch. Votre objectif est de rouler une boule collante (?) qui ramasse les objets qui trainent par terre afin de créer un Katamari. Votre boule deviendra de plus en plus grosse et pourra éventuellement ramasser de plus gros objets, comme... des immeubles.

Avec leurs couleurs éclatées et leurs dialogues complètement déjantés, les jeux Katamari ne sont que bonheur et plaisir. On aime particulièrement la version sur Nintendo Switch qui se joue parfaitement en mode portable!

Offert sur PS4, Xbox One, Xbox Game Pass, Switch, PC, Stadia

Astro’s Playroom

Comment un jeu gratuit, qui s’avère en même temps une immense infopublicité pour PlayStation, peut-il être aussi bon et réconfortant? La question peut se poser... mais à quoi bon ? On le rappelle, le jeu est gratuit et préinstallé sur votre PS5, il serait donc fou de s’en passer!

Si jamais vous l’avez «snobbé» en mettant en marche votre console toute neuve, on ne vous en tiendra pas (trop) rigueur, mais sachez qu’Astro’s Playroom est un excellent jeu de plateformes, qui se déroule à l’intérieur même de la PS5 et regorge de clin d’œil à la riche histoire de PlayStation.

Cela dit, au-delà de la nostalgie, Astro’s Playroom est aussi bâti de sorte à vous faire essayer la manette DualSense sous toutes ses coutures, ce qui en fait une introduction plus que réussie aux possibilités qu’offre cette nouvelle génération de consoles. En d’autres mots, il s’agit d’un jeu bref, mais charmant, qui mérite d’être découvert (surtout qu’il n’est pas caché bien loin).

Offert sur PS5

Avec son design magnifiquement réussi et son gameplay familier, les ingrédients sont réunis dans Yoshi's Crafted World pour vous donner une expérience gaming calme et heureuse.

Ainsi, vous risquez fort bien d’être émerveillé par l’univers du bricolage qui inspire Yoshi's Crafted World. Chaque tableau rappelle les magasins Michael's de ce monde avec des designs faits en carton ou avec du feutre et de la ficelle. Les enfants vont adorer et les parents aussi. Il n'y a rien de dark ici!

Offert sur Switch

On ne vous en voudrait pas de confondre Kena: Bridge of Spirits avec une production de Pixar ou du Studio Ghibli. Oui, le premier jeu du studio Ember Lab est à ce point charmant!

Titre d’aventure, mêlant plateformes, énigmes et combats, tout en utilisant à bon escient les atouts de la DualSense, Kena: Bridge of Spirits vous plongera dans la peau de Kena, une jeune guide spirituelle qui doit restaurer la paix dans un village et délivrer les esprits qui y sont emprisonnés. Et bonne nouvelle, vous ne serez pas seule pour y arriver, alors que vous pourrez aussi compter sur une troupe d’adorables petits compagnons poilus pour vous épauler dans votre tâche.

Pour celles et ceux qui ont envie d’une aventure qui réchauffe le cœur, Kena: Bridge of Spirits devrait très bien faire l’affaire.

Offert sur PS4, PS5, PC

Le jeu No Man’s Sky a connu un lancement très difficile en 2016, un peu semblable à celui de Cyberpunk 2077. Toutefois, les nombreuses mises à jour ont transformé l’expérience et le jeu connaît énormément de succès en ce moment.

Grâce à son atmosphère zen, le jeu de survie dans l’espace vous aidera totalement à décrocher.

Offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass, PC

Après des années d'absence, la franchise Mario Golf est de retour et amène avec elle sur la Switch sa vision déjanté de la discipline autrement assez distinguée.

Dans Super Rush, on a ainsi affaire à un jeu de golf coloré, souvent même chaotique, qui devrait ravir autant les habitués que les néophytes. Une des belles surprises de Mario Golf: Super Rush est toutefois sa collection de modes de jeu inventifs, qui seront bien à leur place aux côtés d'un Mario Kart lors d'une soirée avec des amis.

Que ce soit avec le Battle Golf, qui vous jettera dans une arène où il faudra «gagner» des trous avant ses adversaires, ou le Speed Golf, où vous devrez courir afin de rejoindre votre balle après chaque coup, les chances de vous ennuyer sont assez faibles.

Offert sur Switch

