Elden Ring: 10 nouveautés qui ont retenu notre attention

En visionnant la vidéo de 15 minutes présentant le gameplay du très attendu Elden Ring, on n’a pas pu s’empêcher de remarquer plusieurs nouveautés qui feront extrêmement plaisir aux mordus des jeux «Soulsborne» de FromSoftware. Voici ce qui a retenu notre attention!

La carte et sa grosseur

Elden Ring nous transportera dans un monde ouvert gigantesque, il était donc impensable que FromSoftware n'ait pas intégré quelque chose pour mieux s’y retrouver. Pour la première fois, on retrouve donc une carte du monde dans un «Soulsborne» du studio japonais.

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Selon la vidéo, celle-ci ne serait pas complète et il faudra explorer cette vaste contrée pour en retrouver des morceaux. De plus, il sera possible de la personnaliser en épinglant des points d’intérêts, pour indiquer des matériaux de fabrication ou des ennemis dangereux, et des balises, qui apparaîtront en piliers de lumière dans le monde du jeu.

De plus, on pourra découvrir des donjons et des catacombes lors de nos escapades, ajoutant plus de contenus à ce monde déjà très vaste!

On a maintenant un cheval

Pour explorer cette vaste région magique, on nous a munis d’un cheval qui peut être appelé en sifflant.

Des cycles jour/nuit et des événements météo

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

On a pu constater que tout au long de l’exploration, des tempêtes peuvent se déclencher, affectant la zone dans laquelle on se trouve. De plus, sur la carte, il y a un indicateur du cycle de la journée. Peut-être que l'heure affecte la force des monstres? À suivre!

Furtif comme Solid Snake

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

À défaut d’avoir une boîte de carton, il sera possible de choisir une stratégie de jeu furtive et éviter les combats sans se faire détecter.

«Big Bonk» est de retour

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Ce fameux bâton géant, que les joueurs s’amusent à appeler «Big Bonk», fait un retour dans Elden Ring. Cette fois-ci, il est utilisé pour déloger un NPC de la terre, qui nous rappelle étrangement un certain chevalier de Catarina, en forme d’oignon.

Des boss de zone

Bien évidemment, les combats épiques contre les boss sont la force des jeux de FromSoftware. C’est donc avec beaucoup d’excitation qu’on a pu constater que certains boss qui protègent des zones ne sont plus encabanés dans des salles protégées par un mur de brouillard. En se promenant dans le monde, il se peut qu’on tombe face à face avec des boss de région et qu’il faille les affronter pour atteindre d’autres zones.

On peut sauter!

Probablement l'un des plus gros ajouts, la liberté de sauter à la verticale, permettant d’explorer les régions et donjons plus librement.

Le travail d’équipe mis de l’avant

La coopération, ou «Jolly Coop» comme dirait Solaire d’Astora, est mise de l’avant dans le gameplay. FromSoftware semble donc encourager ce type de stratégie. De plus, à défaut de faire appel à un joueur, il sera possible de faire apparaître des esprits pour attaquer les ennemis, même en plein milieu d’un combat contre un boss.

La magie prend une place plus importante

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

La vidéo de gameplay présentée ce jeudi a mis beaucoup d’importance sur l’utilisation de la magie lors des combats. Ces attaques sont d’autant plus impressionnantes à regarder et semblent être efficaces contre les ennemis. On a pu y voir des épées en feu, des joueurs faire appel à des têtes de dragon cracheuses de feu, des mini-orages, des pluies de flèches et plus encore. De plus, dans le monde ouvert, il sera possible de combattre sans quitter le dos de sa monture.

Les dragons occupent une place importante dans l’histoire

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

La vidéo s’est terminée sur un combat contre Godrick the Golden, qui réside à Stormveil Castle. Le monstre aux multiples bras est armé d’une hache colossale et est capable d’attraper notre personnage avec un bras en forme de tête de dragon. Comme on peut le voir, les dragons prennent beaucoup de place dans l’histoire. Skyrim peut aller se rhabiller!

Les éditions limitées époustouflantes

Bandai Namco a profité de l’occasion pour présenter ses coffrets de collection du jeu, et ça en vaut le détour.

Courtoisie Bandai Namco

Courtoisie Bandai Namco

À la fin de la présentation, le narrateur indique que plus de détails seront dévoilés à une date ultérieure. D’ici là, il faudra prendre son mal en patience et attendre la sortie prévue le 25 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

