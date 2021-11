Ce «food truck» de Sainte-Julienne propose des paëllas géantes en livraison

Partager







Si vous avez l’habitude d'emprunter la 125, vous avez sans doute remarqué le curieux «food truck» de paëlla géante qui se trouve à Sainte-Julienne.

D’un jaune flamboyant, il est impossible de manquer cette «attraction» de la région qui se fait un plaisir à servir le meilleur de l’Espagne: la paëlla...géante !

FACEBOOK / PAËLLA GÉANTE

Ce plat traditionnel d’Espagne, originaire de la région de Valence, consiste en du riz rond cuit dans une gigantesque poêle sur un feu de bois. On y ajoute du safran, des fruits de mer, des mollusques, du chorizo, de la viande et des légumes pour le parfait plat espagnol.

La (célèbre) paëlla géante du chef et traiteur espagnol Steven Ponsoda à Sainte-Julienne mesure 1,5 m de diamètre. Il est d’ailleurs possible de se faire livrer une paëlla géante dans la poêle d’origine. C’est le plat parfait pour les grandes fêtes.

FACEBOOK / PAËLLA GÉANTE

Le sympathique food truck offre d’ailleurs la livraison à Montréal avec des prix de déplacement qui commencent à 25$, selon la distance.

Pour votre party de Noël cette année, pourquoi ne pas miser sur une paëlla géante ? C’est une option à considérer si vous ne désirez pas vous casser la tête cette année.

Des portions allant de 10 personnes à 80 personnes sont disponibles pour la livraison. Si vous désirez commander pour 100 personnes et plus, vous devrez contacter l’équipe de Paëlla Géante par téléphone.

FACEBOOK / PAËLLA GÉANTE

Vous avez le choix de commander la Paëlla Valencienne (aux fruits de mer, avec ou sans poulet), la Paëlla Alicantina (légumes grillés, artichauts, aubergine, courgette, haricots et pois chiches), la Paëlla Catalane (viande, poulet, saucisse maison et chorizo), la Paëlla Négras (à l’encre noir, fruits de mer, crevette, sépia, palourdes, moules et calamars) ou encore la Paëlla aux pâtes avec fruits de mer, crevettes, calamars, palourdes et moules.

FACEBOOK / PAËLLA GÉANTE

Le sympathique food truck se déplace d’ailleurs dans les stationnements de IGA de Montréal, de la Rive-Sud et de la Rive-Nord de Montréal durant les fins de semaine afin de faire découvrir la paëlla au plus grand nombre de personnes. Vous pouvez consulter l’horaire juste ici.

Paëlla Géante

2231 rue Rosario, Sainte-Julienne

Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 20h

(514) 224 0043

