Kanye West défend sa décision de se produire aux côtés de Marilyn Manson et DaBaby

Partager







Le rappeur s'est produit avec les deux stars malgré les controverses qui les entourent.

Kanye West a défendu sa décision de se produire avec Marilyn Manson et DaBaby. Bien que les deux artistes aient été au coeur de controverses, l'interprète de Stronger se fiche des commentaires et a critiqué le mouvement Me Too.

• À lire aussi: Ce n'est pas très intéressant mais, Kanye s'appelle maintenant Ye

Sur le podcast Drink Champs, il a déclaré: «Avec tout ce Me Too... quand j'étais à côté de Marilyn Manson et DaBaby juste après qu'ils ont été "cancellés"... ils ne peuvent pas nous faire ça à tous. Ils vous accusent de choses que vous avez faites il y a 10 ans. Et il y a des femmes qui ont traversé des choses très sérieuses et c'est vu comme la même chose qu'un câlin. C'est une question de pouvoir et de politique. Ce sont des gens qui ont faim de pouvoir et de contrôle.»

Pour rappel, Marilyn Manson a été accusé de nombreuses agressions sexuelles et a également été accusé d'abus par son ex-compagne Evan Rachel Wood. De son côté, DaBaby a été vivement critiqué après avoir lancé des insultes homophobes pendant un concert.

De nombreux internautes et célébrités ont condamné ces paroles jugées déplacées sur la maladie du SIDA et les personnes homosexuelles, des déclarations qu'il a admis regretter. Dans une vidéo filmée pour son concert Summer Jam, Complex a relayé les excuses de l'artiste diffusées en parallèle d'un montage le montrant sur scène.

• À lire aussi: La robe de Kim Kardashian au Met Gala était très très très spéciale et les internautes n’ont pas manqué de le remarquer

«Ils ont accepté ma sincérité est mes excuses», peut-on l'entendre dire. «Même quand je disais que je ne comptais offenser personne quand je me tenais sur scène il y a quelques semaines. (...) Je n'ai jamais voulu offenser personne, et je m'excuse. Ce n'est pas qui je suis.»

Le rappeur a toutefois tenu à insister sur le fait que certaines critiques avaient, à ses yeux, été trop acerbes.

«À part pour ceux que j'ai vraiment offensés, certains d'entre vous ont juste pleuré pour rien», a-t-il ajouté.

• À lire aussi: Kanye West a congédié son ingénieur sonore par message texte en lui disant de «trouver Dieu» et c'est la chose la plus kanye-esque de tous les temps

DaBaby s'était déjà excusé concernant ses commentaires sur le SIDA dans un post Instagram, déclarant: «Je m'excuse à nouveau pour mes promos mal informés sur le SIDA. Je sais que l'éducation est importante.»

Il a cependant supprimé ces excuses peu de temps après sans apporter d'explications à ce sujet.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s