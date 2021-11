Soldes du PS Store: d’excellents jeux PS4 et PS5 à moins de 10 $, 15 $ et 20 $

Partager







Si vous avez envie de jouer à peu de frais, le PlayStation Store propose au cours des prochaines semaines des soldes intéressants sur une belle sélection de titres de qualité pour PS4 et PS5.

Avec ses ventes «Rétro et rééditions» et «Aubaines de novembre», en vigueur respectivement jusqu’au 17 et 19 novembre, la boutique en ligne de PlayStation offre jusqu’à 80 % de rabais sur des jeux classiques d’une autre époque, mais aussi des aventures plus récentes.

Pèse sur start a plus particulièrement repéré des titres à moins de 10 $, 15 $ et 20 $ qui vous donneront des heures de plaisir sans casser votre tirelire.

Moins de 20 $

A Plague Tale: Innocence

53,49 $ 16,04 $

16,04 $ Control

39,99 $ 15,99 $

15,99 $ Crash Team Racing Nitro-Fueled

49,99 $ 19,99 $

19,99 $ Crysis Remastered

39,99 $ 19,99 $

19,99 $ Journey to the Savage Planet

39,99 $ 15,99 $

15,99 $ MediEvil

39,99 $ 19,99 $

19,99 $ Moving Out

33,49 $ 15,07 $

15,07 $ Saints Row: The Third Remastered

53,49 $ 18,72 $

18,72 $ Spyro Reignited Trilogy

53,49 $ 18,72 $

18,72 $ Trover Saves the Universe

39,99 $ 19,99 $

Moins de 15 $

Burnout Paradise Remastered

25,99 $ 10,39 $

10,39 $ Dragon Ball Xenoverse 2

79,99 $ 11,99 $

11,99 $ Everybody’s Golf

26,99 $ 13,49 $

13,49 $ Horizon Zero Dawn: Complete Edition

29,99 $ 14,99 $

14,99 $ Shadow of the Colossus

29,99 $ 14,99 $

14,99 $ The Messenger

26,99 $ 10,79 $

10,79 $ Undertale

19,99 $ 13,39 $

Moins de 10 $

Batman: Arkham Knight

24,99 $ 7,49 $

7,49 $ Day of the Tentacle Remastered

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ Full Throttle Remastered

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ God of War III Remastered

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ Grim Fandango Remastered

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ Les Sims 4

51,99 $ 6,23 $

6,23 $ Rise of the Tomb Raider: 20 e anniversaire

39,99 $ 7,99 $

7,99 $ The Last of Us Remastered

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ Tomb Raider: Definitive Edition

26,99 $ 4,04 $

4,04 $ Uncharted The Nathan Drake Collection

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ Unravel

26,99 $ 6,74 $

Vous pouvez retrouver ici tous les soldes en vigueur du PlayStation Store.

