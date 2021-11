Voici ce qui remplace votre manteau de cuir noir classique cette année

Partager







La nature cyclique de la mode se confirme une fois de plus avec le retour du manteau de cuir brun. Porté par plusieurs célébrités et mannequins à travers le monde, le manteau de cuir brun est partout ces temps-ci et c’est maintenant le temps de s’en procurer un.

Surtout popularisé dans les années 90, ce type de manteau de cuir se démarque du classique manteau de cuir noir, puisqu’il ajoute un côté feutré et chaleureux à nos looks.

Qu’on préfère une coupe chic à une coupe sportive, le manteau de cuir brun peut être porté par tout un chacun. On vous suggère de l’agencer avec d’autres couleurs chaudes, pour venir créer une unité au look.

Ce type de manteau appelle à une grande polyvalence : on peut choisir un manteau oversized comme un manteau plus ajusté en donnant toujours l’impression d’être très sophistiqué.

On vous le dit, cette nouvelle tendance aux nombreuses teintes de brun risque de se retrouver partout très prochainement. Il remplacera tant le biker jacket que même le classique trench.

Voici quelques manteaux en (faux) cuir brun à vous procurer pour recréer la tendance:

1. Manteau style trench de OAK + FORT à 208 $

2. Veston oversized de Boohoo à 74,50 $

3. Veste de moto en similicuir par The Drop à 82 $

4. Surchemise ceinturée effet cuir de Contemporaine à 125 $ chez Simons

5. Veston Memories de Wilfred à 228 $ chez Aritzia

