Révolution: ce couple de danseurs cède sa place et voici pourquoi

Partager







Un couple a surpris les téléspctateurs, dimanche soir, en annonçant qu'il cédait sa place à Révolution.



• À lire aussi: Deux Québécois racontent leur «coming out» en dansant et vous aurez les larmes aux yeux

• À lire aussi: Sugar Sammy envoie Yoherlandy et Rahmane en finale de l'émission La France a un incroyable talent



On le sait, la compétition est féroce à Révolution et les places sont comptés pour les danseurs. Voilà que ce dimanche, lors des derniers face-à-face, un couple de danseurs, Danny et Justine, a annoncé qu'il se désistait pour la suite.



Rassurez-vous, c'est toutefois pour une raison tout à fait compréhensible et surtout très joyeuse: c'est parce que les deux danseurs, qui sont également ensemble dans la vie, attendent un enfant!



Eh oui, le duo a annoncé la bonne nouvelle à Sarah-Jeanne Labrosse, en coulisses, expliquant qu'ils ne veulent évidemment rien risquer.

• À lire aussi: Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin adoptent un bébé chien



Charmant les maîtres lors de la ronde des auditions, le tandem s'était présenté à Révolution afin que Danny puisse faire ses adieux au monde de la compétition. Ça a donc bel et bien été le cas.

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES



• À lire aussi: Un caissier du Tim Hortons surprend les maîtres à Révolution

• À lire aussi: Après avoir été soumise au ballottage Shanie d'Occupation Double impressionne les juges de «Révolution»



Leur sortie de la compétition a fait deux heureux, car il a fallu combler la place laissée vide par leur départ afin qu'un autre face-à-face puisse se produire. Ce sont Missy et Alexander qui ont dû quitter lors du ballotage et qui les ont remplacés avec étonnement et surtout beaucoup de reconnaissance de cette «troisième chance».



PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES



Ils ont dû affronter le duo composé de Raphëlle et Jamal, et c'est Jean-Marc Généreux qui a dû trancher, envoyant les danseurs de tango fraîchement revenus dans la compétition à la prochaine étape, lors de laquelle les maîtres doivent évaluer les moments Révolution de tous pour choisir qui envoyer en finale.

Ne manquez pas Révolution le dimanche à 19h30.



À voir aussi sur le Sac de chips: