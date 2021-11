4 programmes d'aide à connaître pour les artistes autochtones et issus de la diversité

Partager







La représentation de la diversité dans le milieu culturel au Canada, c'est pas encore gagné. C'est entre autres pour ça qu'il existe plusieurs programmes mis en place spécifiquement pour aider les créateurs issus de l'immigration, de groupe racisées ou des communautés autochtones à développer et faire rayonner leur art.

Ils sont souvent méconnus : c'est pour ça qu'on vous en présente quatre ici.

N'hésitez pas à postuler si ça s'applique à vous!

Pour étudiants qui rêvent de porter une histoire à l'écran

Chaque année, neuf étudiants peuvent participer à une formation intensive de six mois financée par Netflix, qui leur permet de développer leurs compétences en scénarisation, réalisation ou production cinématographique et télévisuelle. Celle-ci se donne à L'Institut national de l'image et de son (INIS).

Critère d’admission : Être une personne immigrante, une personne s’identifiant à une minorité visible ou une personne issue des peuples autochtones. Il faut être aussi citoyen canadien ou résident permanent et avoir au moins 21 ans.

Montant alloué : 7600$ pour la session d’octobre à mai

Expérience : Posséder une expérience pertinente et un intérêt marqué pour la discipline et le profil en scénarisation, réalisation ou production. Le diplôme universitaire dans un domaine connexe est un atout, mais il n’est pas obligatoire.

Disciplines : Documentaire et fiction pour la scénarisation, réalisation ou production cinématographique et télévisuelle.

Date limite : Le recrutement se fait entre mars et mai 2022

*

Pour des artistes et écrivains qui veulent financer un projet

Le programme VIVACITÉ du Conseil des arts et des lettres du Québec ratisse large : il s'adresse aux écrivains et artistes professionnels de tous les domaines qui veulent financer un projet. Il suffit de soumettre une demande complète d'une idée originale de projet artistique, qui peut être rendu à n'importe quelle phase (exploration, recherche, création, production, diffusion, perfectionnement ou déplacement).

Critères d’admission : Être un(e) artiste et ou un(e) écrivain professionnel(le) immigrant(e), né ailleurs qu’au Québec et au Canada ou appartenir à une minorité visible. Exceptionnellement vu la pandémie, les étudiants finissants sont admis même s'ils ne répondent pas aux critères de professionnalisme.

Montant alloué : Jusqu’à 50 000$ pour chaque candidature

Disciplines : Arts du cirque, Arts multidisciplinaires, Arts numériques, Arts visuels, Chanson, Cinéma et vidéo, Danse, Littérature et conte, Métiers d'art, Musique, Recherche architecturale, Théâtre.

Date limite : Aucune date limite

*

Pour des artistes autochtones à la recherche de financement

Le programme Re-Connaître du Conseil des Arts et des Lettres du Québec permet à des artistes autochtones d'obtenir du financement pour un projet artistique dans l'un des domaines suivants : stage, première œuvre, première expérience professionnelle, parrainage, recherche, collecte, documentation, création, promotion, mentorat, échanges culturelles, activité artistique de transmission, perfectionnement... Plusieurs types de projets peuvent être soumis.

Critères d’admission : Être un(e) artiste émergeant(e) ou établi(e), Inuit ou appartenir à une communauté des Premières Nations du Canada.

Montant alloué : Pour le volet Revitalisation, création et transmission pour les artistes professionnels : jusqu’à 70 000$ par candidature. Pour les microbourses pour les artistes en devenir : jusqu’à 3000$ par candidature.

Disciplines : Arts du cirque, Arts multidisciplinaires, Arts numériques, Arts visuels, Chanson, Cinéma et vidéo, Danse, Littérature et conte, Métiers d'art, Musique, Recherche architecturale, Théâtre.

Date limite : Aucune date limite.

*

Pour les producteurs ou membres de sociétés de production

Le Programme pilote destinée aux communautés racisées des Fonds Médias Canadiens vise à soutenir l’essor de la production audiovisuelle de langue française et anglaise de sociétés de production détenues et contrôlées par des personnes qui sont membres communautés racisées. Pour soumettre un projet, il faut en être à la phase production, et il faut avoir déjà soumis des projets auprès d'un réseau de diffusion reconnu au Canada, comme société de production établie.

Critères d’admission : Faire partie d’une société de production détenue et contrôlée par des membres des communautés issues de la diversité.

Montant alloué : Une enveloppe de 10,4 millions pour 20 projets en production.

Disciplines : Production télévisuelle et médias numériques.

Date limite pour postuler : Jusqu’au 17 juin 2021.

*

