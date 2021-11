Certains candidats vedettes ont eu de très mauvais résultats

Partager







Ça passait ou ça cassait, ce dimanche, pour une brochette de vedettes québécoises qui ont essayé de faire le grand saut en politique.



Nous avions répertorié, la semaine dernière, neuf personnalités connues qui ont posé leur candidature aux élections municipales.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur «célébrité» ne s’est pas toujours reflétée sur les bulletins de vote.

Tour d’horizon!

1. Jacynthe

PHOTO COURTOISIE

L’ex-chanteuse et vedette de télé-réalité Jacynthe Millette-Bilodeau se présentait comme conseillère municipale dans le quartier Vimont à Laval.

Elle n’a pas su convaincre les électeurs et a terminé en quatrième position (sur 5 candidats) avec 19,48% des voix.

2. Sylvain Larocque

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

L’humoriste se présentait comme conseiller du district de Saint-Charles à Longueuil, avec l’équipe de la nouvelle mairesse Catherine Fournier.

Larocque a lui aussi été élu, avec 54% des votes en sa faveur, et il pourra siéger au conseil municipal avec sa cheffe.

3. Sylvie Desgroseillers

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

L'artiste se présentait aux élections 2021 comme conseillère indépendante dans le district #10 de Brossard, après avoir été élue une première fois en 2017.

Elle a malheureusement échoué dans sa tentative de se faire réélire, terminant en 3e place avec 27% des voix exprimées.

4. Jean Airoldi

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Se présentant comme candidat au poste de conseiller d'arrondissement de Champlain−L'Île-des-Soeurs sous la bannière d’Ensemble Montréal (le parti de Denis Coderre), le policier de la mode n’a pas convaincu la population de son district.

Il a terminé en deuxième place avec 39% des voix, contre 61% pour sa rivale Céline-Audrey Beauregard.

5. Marie Plourde

Dominick Gravel/Agence QMI

L’ex VJ de Musique Plus a été réélue comme conseillère de ville dans le district du Mile-End sous les couleurs de Projet Montréal.



Elle a récolté près de 75% des intentions de vote.

6. Patrick Langlois

Joël Lemay / Agence QMI

Membre de l’équipe de la mairesse réélue Doreen Assaad, Patrick Langlois a lui aussi eu la faveur des électeurs qui l’ont choisi comme conseiller-municipal dans le district #4 de Brossard.



Langlois a obtenu 57,79% des votes.

7. Balarama Holness

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’ancien footballeur professionnel des Alouettes de Montréal a terminé en troisième position des intentions de vote à la mairie de Montréal, loin derrière Valérie Plante et Denis Coderre.

8. Heidi Hollinger

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La photographe n’a pas réussi à se faire élire comme conseillère de ville dans le district de Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown.

C’est plutôt le candidat déchu de Projet Montréal (en raison d’allégations d’agression sexuelle) Craig Sauvé qui a remporté la victoire avec 51,59% des votes. Ce dernier devrait siéger comme indépendant.

9. Will Prosper

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le cinéaste militant Will Prosper a lui aussi échoué dans sa tentative de se faire élire.

À la mairie d’arrondissement de Montréal-Nord où il avait déposé sa candidature, c’est plutôt Christine Black d’Ensemble Montréal qui a remporté la victoire avec près de 64% des votes.

Donc au total, sur les 9 «personnalités connues» que nous avions répertoriées, seulement trois ont réussi à se faire élire.

Mais bon, ce n’était pas une liste exhaustive puisque d’autres vedettes se présentaient également. Nous pensons notamment à Patricia Tulasne à la mairie d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (défaite) et Raymond Rougeau à la mairie de Rawdon (élu).

En ce qui a trait à notre «GRAND SONDAGE NIAISEUX DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021», les résultats sont très bof.



Vous n’avez réussi à choisir correctement que 9 des 25 maires des villes que nous vous proposions.

Faque c’était une mauvaise idée et on ne recommencera plus...

