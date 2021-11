Chez Potier: une nouvelle épicerie fine et pâtisserie du Vieux-Montréal qui vaut le détour

Partager







Croissant, macarons, brioche, cannelé, cake au citron...On dévore tout des yeux, lorsqu’on ouvre les portes de la nouvelle adresse Chez Potier. L’odeur de beurre et de sucre nous transporte directement dans une boutique à Paris et ça donne l’eau à la bouche!

• À lire aussi: 7 restaurants montréalais qui donnent l’impression d’être à Paris

À la fois une épicerie, un comptoir-lunch, un café et une pâtisserie, Chez Potier est la destination ultime pour combler ta dent sucrée.

On se rue vers la vitrine à bijou, où les gâteaux et les pâtisseries du jour sont exposés. Comme de véritables petits chefs d’œuvres, on se délecte du cheesecake mangue-passion, du millefeuille classique à la vanille de Tahiti, de la tarte au citron, du Paris Brest à la crème légère au praliné noisette...

On doit toutes ces créations au chef pâtissier de renom Olivier Potier, qui en met plein la vue avec ces nombreux choix de desserts, plus alléchants les uns que les autres.

De plus, ses viennoiseries se distinguent par un secret : le beurre. En effet, Chef Potier utilise le beurre de la ferme Cow’s Creamery de l’Île-du-Prince-Édouard, qui se veut un beurre haut de gamme d’exception.

Vive les croissants bien beurrés et croustillants que l’on peut accompagner d’un bon café!

Finalement, du côté du comptoir-lunch et épicerie, retrouvez plusieurs produits fins de producteurs québécois comme des confitures, des charcuteries, des fromages et des bières. On peut aussi combler sa faim avec sandwichs, quiches, salades, ainsi que des boîtes-repas.

Chez Potier

630 rue Wellington, Montréal

Mercredi au vendredi de 8h30 à 18h

Samedi et dimanche de 8h30 à 17h

Ne manquez pas nos dernière vidéos!