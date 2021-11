Un arbre ne sera (probablement) pas planté, même si vous partagez une photo de chat sur Instagram

Partager







Vous avez peut-être vu passer sur Instagram des photos d’un chat ou d’un chien avec un autocollant sur lequel on affirme qu’un arbre sera planté pour chaque photo d’animal de compagnie publiée sur le réseau social. Eh bien, tout porte à croire qu’il s’agit d’une fausse promesse.

Ce sont des millions de photos, avec l'autocollant sur lequel est écrit: «We’ll plant 1 tree for every pet picture» («Nous allons planter un arbre pour chaque photo d’un animal de compagnie»), qui ont été partagées sur Instagram.

Instagram

Instagram

Si on suit la logique, ce serait donc des millions d'arbres qui devraient être plantés en échange de ces clichés.

Mais si vous pensiez faire une bonne action pour la planète en nous partageant une adorable photo de votre chien: meilleure chance la prochaine fois!

Comme le soulignent les médias britanniques The Independent et The Tab, il est en effet impossible de savoir qui est à l'origine de cette tendance. Ce serait donc surprenant que des arbres soient réellement plantés.

Ça ressemble davantage à une tactique pour nous inciter à publier des photos de nos animaux de compagnie...