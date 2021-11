Quel est le salaire de vos élus municipaux?

Partager







Dimanche, des centaines de candidats se sont vus confier la mission de représenter leurs électeurs, soit à titre de maire ou de conseiller municipal. On vous montre combien gagnent les élus dans quelques-unes des plus grandes villes du Québec et comment est déterminée leur rémunération.

Comment est calculé le salaire des élus?

C’est un peu compliqué et la rémunération totale dépend de plusieurs facteurs. Elle comporte plusieurs composantes; on compte d’abord un salaire de base pour les fonctions pour lesquelles la personne est élue. À Montréal, par exemple, la mairesse de la Ville gagne un salaire de base 79 409$, selon une mise à jour récente du règlement sur le traitement des membres du conseil. Un conseiller de ville empoche 56 919$ et un conseiller d’arrondissement 35 885$. Chaque élu reçoit également une allocation de dépenses.

Mais des rémunérations additionnelles peuvent s’ajouter si l’élu fait partie du comité exécutif, d’une commission ou s’il siège dans un organisme mandataire ou supramunicipal.

Tous ces montants mis ensemble expliquent donc pourquoi les élus ne gagnent pas tous le même salaire. C’est d’ailleurs différent pour chacune des municipalités, comme ce sont les conseils municipaux qui décident de la rémunération de leurs membres.

Le salaire le plus élevé en voie d'être revu

Depuis 2019, c'est le salaire de 249 283$ de la mairesse sortante de la ville de Longueuil, Sylvie Parent, qui trône au sommet du palmarès. Largement critiquée pour son salaire qui dépasse celui du premier ministre du Québec, la rémunération de l'élue municipale a fait couler beaucoup d'encre pendant la plus récente campagne municipale. La nouvelle mairesse élue, Catherine Fournier, s'est d'ailleurs engagée à revoir son salaire à la baisse.

Catherine Fournier

«Je compte baisser le salaire en fonction des comparatifs applicables, donc on peut penser à une baisse minimale d’au moins 60 000$ pour le situer en bas de celui de Montréal, qui se situe présentement à 190 000$», avait déclaré Catherine Fournier lors d'un débat entre candidats à la mairie de Longueuil sur les ondes de LCN le 15 octobre dernier.

Certaines municipalités ont choisi de plafonner les salaires des élus par voie de règlement, comme il leur est permis par la Loi sur le traitement des élus municipaux. C’est le cas notamment à Montréal, Québec et Gatineau. Mais d’autres ont choisi de ne pas le faire, ce qui explique notamment que la rémunération globale de la mairesse sortante de Longueuil.

Voici le salaire des élus

Chaque année, les municipalités doivent envoyer un rapport financier qui détaille, notamment, la rémunération de leurs élus. Nous en avons épluché quelques-uns envoyés pour l’exercice 2020, pour vous montrer combien un élu peut gagner en tout. Nous avons choisi les maires de chacune des villes présentées, en plus de conseillers choisis au hasard.

Montréal

Valérie Plante

Valérie Plante, mairesse de la Ville, membre du comité exécutif, présidente du conseil exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal : 195 800$

Pierre Lessard-Blais, maire d’arrondissement, Hochelaga-Maisonneuve, président d’une commission et membre de deux autres commissions : 127 119$

Josée Troilo, conseillère d’arrondissement, district Cecil-P.-Newman, à LaSalle : 67 036$

Laval

Marc Demers

Marc Demers, maire de la Ville : 220 767$

Michel Trottier, conseiller municipal, Marc-Aurèle Fortin : 48 951$

Aline Dib, conseillère municipale, Saint-Martin, membre associée du comité exécutif : 78 827$

Québec

Régis Labeaume

Régis Labeaume, maire de la Ville, président du comité exécutif, président de la Communauté métropolitaine de Québec : 187 410$

Patrick Paquet, conseiller d’arrondissement, district de Neufchâtel-Lebourgneuf, dans l’arrondissement des Rivières : 89 696$

Suzanne Verreault, conseillère d’arrondissement, district de Limoilou, membre du comité exécutif et présidente d’une commission : 127 829$

Sherbrooke

Steve Lussier

Steve Lussier, maire de la Ville, membre de divers comités : 182 570$

Pierre Avard, conseiller municipal, district du Pin-Solitaire, membre de différents comités : 69 599$

Marc Denault : conseiller municipal, district du Golf, président de la Société de transport de Sherbrooke et membre d’un comité : 71 988$

Gatineau

Maxime Pedneaud-Jobin

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville : 174 464$

Myriam Nadeau, conseillère municipale, présidente du conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais, présidente d’un comité et membre d’un comité : 105 546$

Gilles Carpentier, conseiller municipal, district du Carrefour-de-l’Hôpital : 78 794$