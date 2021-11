Comment débloquer le café de Robusto (Brewster) dans Animal Crossing: New Horizons

Partager







La mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons a ramené plus d'un joueur sur son île virtuelle, en partie grâce à l'ajout de Robusto (Brewster) et son fameux café.

• À lire aussi: La mise à jour Animal Crossing: New Horizons est sortie plus tôt

Notre ami Robusto ne sera pas automatiquement sur votre île dès la mise à jour installée, toutefois. Il y a quelques étapes à suivre afin d'ouvrir le fameux café dans le musée de Thibou (Blathers).

Tout d'abord, il faut avoir atteint certains objectifs dans le jeu afin de pouvoir déclencher la quête de Robusto:

Avoir une île qui a déjà atteint 3 étoiles; Avoir débloqué l'extension d'oeuvres d'art au musée. Pour faire ceci, il faut avoir fait 60 dons au musée; Selon IGN, il faut avoir fait un don de chaque catégorie au musée (insecte, poisson, créature marine et œuvre d'art);

Une fois que vous êtes certains d'avoir atteint tous ces objectifs, vous devez suivre les étapes suivantes afin de trouver le cher Robusto:

Allez au musée et parlez à Thibou (Blathers); Après cette conversation où il mentionne Robusto, allez parler à Amiral (Kapp'n), qui vous attend sur le quai; Acceptez de visiter une île. Cela va vous coûter 1000 Nook Miles; Vous trouverez Robusto sur l'île. Allez lui parler, et partagez avec lui le message de Thibou; Vous pouvez faire le tour de l'île et chercher des items cachés; Retournez voir Thibou sur votre île et partagez le message de Robusto; Thibou va vous annoncer que le musée sera fermé le lendemain, et que le café ouvrira ses portes le jour suivant.

C'est tout! Le café sera donc ouvert dans deux jours.

Une fois le café ouvert, votre personnage peut aller y consommer une petite boisson chaude pour 200 clochettes et jaser avec les villageois. En répétant l'exercice durant plusieurs jours, il sera éventuellement possible de prendre du café pour emporter.

• À lire aussi: Voici comment construire de belles routes dans Animal Crossing: New Horizons [guide]

Vous pouvez également utiliser le téléphone jaune qui se retrouve dans le café afin d'inviter un personnage avec un Amiibo ou une carte Amiibo. Si vous avez Nintendo Switch Online, les amis qui visitent votre île peuvent aussi vous rejoindre au café.

Petite suggestion: essayez de commander un café sans clochettes dans votre portefeuille! Robusto vous offrira quelque chose d'autre...

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s