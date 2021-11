Elgato: gros rabais sur cet accessoire préféré des streamers

Partager







Faire de la diffusion en direct, c’est relativement simple: ça prend de la personnalité, des idées qui se démarquent, mais aussi le bon équipement. Tant mieux, puisque la carte de capture préférée des streamers, l'Elgato HD60 S+, est actuellement en solde!

• À lire aussi: Les meilleurs accessoires pour devenir streamer sur Twitch [GUIDE]

Pour la diffusion de jeux sur console en utilisant un ordinateur, l'Elgato est le premier choix que tous les streamers recommandent. Cette carte permet de capturer les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S , Nintendo Switch et autres consoles HD avec une qualité en 1080p à 60 images par seconde, sans décalage. De plus, contrairement à la HD60S, la version S+ permet d’enregistrer en 4K60 HDR10 tout en maintenant une latence nulle.

Pour un temps limité, obtenez la carte de capture Elgato HD60 S+, habituellement affichée à 229,99 $, pour seulement 194,99 $. Il faudra faire vite, l’offre se termine le 11 novembre.

Pour commander la carte de capture Elgato Game Capture HD60 S+

Amazon Canada | Best Buy Canada | Amazon France

