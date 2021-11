Industrie du jeu vidéo: plusieurs studios québécois élus meilleurs employeurs au Canada

Partager







Quels sont les meilleurs endroits où travailler au Canada dans l’industrie du jeu vidéo? Selon le site spécialisé GameIndustry.biz, plusieurs studios où il fait bon s’épanouir se trouveraient au Québec!

Dans la catégorie des équipes de 10 à 50 employés, on retrouve notamment, parmi les lauréats, Affordance Studio (Montréal), Eidos Sherbrooke, ManaVoid (Montréal), Trebuchet (Montréal) et Triple Boris (Montréal).

Au sein des moyennes entreprises (entre 50 et 200 employés), Compulsion Games (Montréal), Frima (Québec), Phoenix Labs (Montréal et Vancouver) et Square Enix Montréal font partie des studios modèles, tandis que Behaviour Interactive (Montréal) et Eidos Montréal sont nommés quant à eux dans la catégorie des grandes entreprises de plus de 200 employés.

L’enquête menée par le site spécialisé dans le cadre du MEGAMIGS se penchait sur une variété de critères pour évaluer les lauréats, notamment les salaires, vacances et avantages sociaux, mais aussi, et surtout, des questionnaires envoyés aux employés des entreprises participantes, qui comptaient pour 75% de la note attribuée par GameIndustry.biz.

Le sondage en question présentait entre autres des questions sur l’environnement de travail, l’équilibre travail et vie personnelle, la direction de l’entreprise et la diversité.

Ce faisant, l’exercice permettait de souligner les bons coups des studios participants, mais aussi de déceler certaines lacunes que les employés peuvent ainsi rapporter anonymement.

«Oui, ils nomment des gagnants, c’est la partie le fun, ils vont souligner ceux qui se démarquent, mais, aussi, ils retournent l’information à l’entreprise. Ils vont dire: “Écoutez, le sondage indique qu’il y a une lacune à tel endroit, que vous performez très bien à un autre...” Donc, c’est une façon, pour les compagnies, de laisser leurs employés parler», indique Andréane Meunier, responsable du comité de programmation de MEGAMIGS et directrice de la technologie chez Eidos-Montréal.

Notons que des prix supplémentaires ont aussi été remis dans différentes catégories plus spécifiques, où des studios d’ici se sont également démarqués.

Voici la liste complète des lauréats des «Canada GamesIndustry.biz Best Places to Work Awards 2021»:

Petites entreprises (10 à 50 employés)

Affordance Studio

Certain Affinity

Eidos-Sherbrooke

Evolve PR

ManaVoid

Trebuchet

Triple Boris

Moyennes entreprises (50 à 200 employés)

Compulsion Games

EA Full Circle

Frima

Hyper Hippo

Phoenix Labs

Snowed In Studios

Square Enix Montreal

Grandes entreprises (plus de 200 employés)

Behaviour Interactive

Eidos-Montreal

Relic Entertainment

Prix de la santé et du bien-être

Hyper Hippo

Prix de la responsabilité sociale et corporative

Square Enix / Eidos

Prix environnemental

Gameloft Montréal

Prix en éducation

Behaviour Interactive

Prix de la meilleure patronne

Heidi Eaves, Relic Entertainment

