James Bond: Daniel Craig révèle son plus gros défaut quand il tournait les films

Partager







Daniel Craig a révélé les reproches qu'il reçoit de la part des réalisateurs sur les plateaux de tournage des films James Bond.

• À lire aussi: Box-office: plus de 330 M$ de recettes pour Dune

• À lire aussi: Fast & Furious: fini la chicane, Vin Diesel supplie The Rock de revenir pour Fast 10

L’acteur anglais, qui joue 007 pour la dernière fois dans « No Time To Die » (Mourir peut attendre), a déclaré qu’il parlait tout le temps lors des tournages et que cela agaçait énormément les réalisateurs.

En discussion avec Ali Plumb lors d’une interview pour la BBC, il a avoué : «Comme vous pouvez le voir, je suis un homme qui rit souvent et j’adore faire rire les autres pendant les tournages».

Il a continué : « Il y a toujours un moment pour une blague, mais une fois que je suis lancé, je ne peux plus m’arrêter de rire. Je pense que parfois je dois être un peu plus sérieux ».

Depuis sa sortie, le film réalisé par Cary Joji Fukunaga a amassé plus de 600 millions de dollars en recettes.

Concernant le choix du futur Bond, aucun nom ne sera donné avant l’année prochaine.

AUSSI SUR PÈSE SUR START