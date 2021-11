Un site de nouvelles fait une erreur rigolote impliquant Chantal Lamarre

Partager







En plus d’être la fidèle acolyte de Jean-René Dufort à l’émission Infoman, Chantal Lamarre était aussi une juge à l’émission de variétés Les dieux de la danse.

Cependant, elle n’est pas une juge à la Cour supérieure du Québec.

Pourtant, un article publié lundi matin sur le site Droit-inc pourrait nous laisser croire le contraire.

Dans le texte, portant sur une décision d’un cas impliquant un garçon de 13 ans et son désir de se faire vacciner malgré l’objection de son père, on mentionne une juge nommée Chantal Lamarre (on allait apprendre plus tard que la juge se nommait véritablement Chantal Lamarche).

La personne qui a mis l’article en ligne n’est probablement pas une grand fan de l’émission Infoman, car la photo qu’elle a choisie pour représenter l’article en est une de l’autre Chantal Lamarre, la rousse qu’on peut voir à Radio-Canada.

Ça n’a pas pris de temps avant que de nombreux internautes mentionnent sur Facebook (avec des niveaux de politesse variés) que la photo choisie n’était pas de la bonne personne.

L’article a rapidement été mis à jour, sans la photo de Mme Lamarre, mais malheureusement pour eux, une capture d’écran est si vite arrivée.

Par contre, au Sac de chips, nous sommes très compréhensifs face à ce type d'erreurs. Un de nos collègues a même déjà accidentellement copié-collé un courriel destiné à son équipe de baseball dans un texte portant sur Unité 9.

Ça arrive aux meilleurs.

