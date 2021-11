Vaccin contre la COVID-19: voici qui pourra recevoir une 3e dose (et quand)

Partager







Après les résidents des CHSLD et RPA, Québec offrira une troisième dose aux personnes âgées de 70 ans et plus afin d’éviter une diminution de leur couverture vaccinale contre la COVID-19. Voici ce qu'il faut savoir sur ces doses de rappel.

Dès le 16 novembre

La campagne de rappel se fera par tranche d’âge, comme par le passé. Il faudra avoir reçu son dernier vaccin il y a plus de six mois pour bénéficier de cette nouvelle dose.

Dès le 16 novembre, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront commencer à prendre rendez-vous sur le site Clic santé.

Par la suite, les 75 ans et plus (18 novembre) et les 70 ans et plus (23 novembre) pourront s’inscrire.

Une 3e dose d'AstraZeneca?

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommande que les personnes immunisées avec AstraZeneca ou Covishield reçoivent aussi une troisième dose avec les vaccins de Pfizer ou de Moderna.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait valoir que les vaccins AstraZeneca et Covishield offrent une bonne protection, mais moins élevée que celle de ses compétiteurs.

Dose de rappel pour tous?

Il est trop tôt pour savoir si une troisième dose sera nécessaire pour l’ensemble de la population québécoise, même si Santé Canada a donné son feu vert, hier, pour que le vaccin de Pfizer soit utilisé comme dose de rappel pour les personnes de 18 ans et plus.

«Je ne peux pas me prononcer parce que ça va dépendre de notre épidémiologie», a déclaré le directeur national de la Santé publique, Dr. Horacio Arruda, aux côtés du ministre.

Selon lui, le fait d’avoir attendu huit semaines avant la deuxième dose, plutôt que 21 ou 28 jours tel que recommandé initialement par les fabricants, permettra peut-être d’éviter une troisième dose.