«Aline»: Valérie Lemercier espère que Céline Dion verra son film

Partager







Valérie Lemercier espère que Céline Dion va regarder le film «Aline», qui est inspiré de la vie de la star québécoise.

L’actrice française joue le rôle de la chanteuse dans ce biopic qui retrace sa vie depuis son enfance et elle espère que l’interprète du titre Sous le vent verra son long métrage.

• À lire aussi: Adele possède un objet super bizarre ayant appartenu à Céline Dion

Elle a déclaré dans 20 Minutes: «Je suis devenue fan d’elle en faisant ce film. Je l’aimais déjà avant et je ne m’en suis jamais lassée, parce qu’à chaque fois qu’elle intervient quelque part, c’est toujours incroyable. On ne s’ennuie jamais avec elle. J’ai travaillé sur ce film pendant trois ans et je ne me suis jamais ennuyée. Je découvre encore des nouvelles choses sur elle que je ne connaissais pas, des chansons que je ne connaissais pas. Elle a une telle carrière!»

Quand on lui demande quelles scènes ont été les plus dures à tourner, elle a répondu: «C’était compliqué de l’incarner à l’âge de 27 ou 28 ans. Je me demandais comment jouer une jeune femme. C’était plus facile d’être son personnage quand elle avait 12 ans, car on connaît mieux la gestuelle d’une ado. J’ai souvent joué des enfants sur scène».

• À lire aussi: Un youtubeur américain perd ses moyens en entendant Ginette Reno pour la première fois

Le film sort aujourd’hui même dans les salles de cinéma en France. La sortie au Québec est prévue le 26 novembre.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s