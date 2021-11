Black Friday 2021: jusqu'à 150 $ d'économies sur les aspirateurs et vadrouilles robots iRobot

Partager







Rangez le balai au placard, vous pouvez actuellement économiser quelques dollars sur les aspirateurs et serpillères robots d’iRobot.

• À lire aussi: Black Friday 2021: de petits électros techno pour la cuisine et la maison branchée à bas prix

• À lire aussi: Black Friday 2021: des télés 4K parfaites pour le gaming en solde

Les robots nettoyeurs de la compagnie iRobot sont offerts dans toutes les formes et tailles, et chacun offre un assortiment de fonctionnalités, des bases à vidange automatique aux conceptions hybrides d'aspirateur et de vadrouille.

Pèse sur Start a déniché quelques modèles qui s'intégreront parfaitement aux maisons branchées d'aujourd'hui:

Courtoisie Amazon

À VOIR AUSSI

s