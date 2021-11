Spider-Man: No Way Home est un film «pas amusant» et «brutal», selon Tom Holland

Partager







Tom Holland a affirmé que Spider-Man: No Way Home était un film qui allait surprendre les fans, le qualifiant de « pas amusant » et de « brutal ».

L’acteur de 25 ans renfile le costume de l’homme-araignée dans ce nouvel opus, dont la sortie est prévue pour le mois de décembre prochain, et ce dernier s’est confié à Total Film afin d’expliquer à quoi les gens peuvent s’attendre.

Il a partagé: «Ce qui va surprendre les gens, c’est que ce film n’est pas amusant. Il est sombre et brutal et il va vraiment toucher les gens. Vous allez voir vos personnages préférés traverser des épreuves que personne ne voudrait avoir à affronter. Et j’avais vraiment envie de pencher vers ce côté de Peter Parker».

Il a ajouté: «Peter Parker est quelqu’un de toujours positif. Il se dit toujours qu’il peut tout solutionner alors que dans ce film, c’est un peu l’inverse. Il ne sait pas toujours quoi faire. Je ne pense pas que les fans soient vraiment prêts pour ce qu’ils vont voir».

L’acteur joue également Nathan Drake dans Uncharted, film qui est inspiré de la célèbre saga de jeux vidéo et qui sortira en février 2022.

