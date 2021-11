5 choses à savoir sur le jour du Souvenir

Partager







En ce 11 novembre 2021, on célèbre le 100e jour du Souvenir au pays. C'est l'occasion d’honorer la mémoire des millions de femmes et d’hommes qui ont servi en temps de guerre. Voici cinq choses à savoir sur cette journée.

• À lire aussi: Les militaires ne jugeront plus les inconduites sexuelles des autres militaires

• À lire aussi: Dernière chance pour les victimes d'abus dans les Forces armées canadiennes

Pourquoi le 11 novembre?

Le jour du Souvenir vise à commémorer la convention d’armistice, acte qui mit fin à la Première Guerre mondiale (PGM), le 11 novembre 1918. Le jour du Souvenir, autrefois appelé jour de l’Armistice, est célébré depuis 1919 un peu partout dans le Commonwealth britannique, officiellement depuis 1921.

Joël Lemay / Agence QMI

Ce n’est que depuis 1931 qu'il est célébré le 11 novembre. De 1921 à 1930, le jour de l’Armistice se tenait le lundi de la semaine du 11 novembre, selon le site web du ministère des Anciens Combattants.

C'est un jour férié partout au Canada, sauf au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.

Pourquoi le coquelicot en est-il le symbole?

Cette fleur rouge sang est reconnue pour avoir envahi les fosses communes de champs de bataille du front occidental de la Première Guerre mondiale (France, Belgique, Pays-Bas).

Joël Lemay / Agence QMI

En 1915, le poète et médecin canadien John McCrae, qui servait au sein de l’Armée canadienne lors de la guerre de 1914-1918, a mentionné cette fleur dans son poème In Flanders Fields. Le coquelicot est, depuis, le symbole du jour du Souvenir.

La Légion royale canadienne suggère fortement de porter son coquelicot du côté gauche, pour qu'il soit le plus près du cœur.

Photo Simon Clark

D’ailleurs, on ne devrait le porter que pendant la période du Souvenir, soit du dernier vendredi d’octobre au 11 novembre.

Célébré ailleurs dans le monde

Les 54 pays membres du Commonwealth britannique célèbrent à leur manière le jour du Souvenir. Au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, par exemple, ça se passe le 11 novembre. En Nouvelle-Zélande, c’est le 25 avril, pendant le jour de l’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps).

AFP

La France, la Belgique et la Pologne, qui ne sont pas membres du Commonwealth, célèbrent elles aussi le jour du Souvenir.

Le Soldat inconnu

Des coquelicots sont habituellement déposés chaque année sur la Tombe du Soldat inconnu, devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa. Cette tombe contient la dépouille d’un soldat canadien non identifié.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Les restes du soldat ont été rapatriés au Canada en 2000. Il était auparavant enterré près de la crête de Vimy, en France.

Plus de 20 000 vétérans de la Seconde Guerre mondiale

Selon le ministère des Anciens Combattants, environ 20 300 anciens combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale sont toujours en vie. Leur moyenne d’âge est de 96 ans.