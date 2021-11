Une maison centenaire avec une grange et une piscine creusée à Varennes, à vendre à 799 000$

Partager







Un époustouflant domaine ayant conservé son cachet centenaire a récemment été mis en vente à Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal.

Situé sur une terre de plus de 290 000 pieds carrés, l’endroit est agrémenté d'une grange, d'un grand garage détaché, d'un étang, de jardins somptueux et d'une piscine creusée.

La propriété de 1863 fut entièrement restaurée dans le respect de ses origines. Il s’agit donc d’une maison douillette qui saura plaire aux amateurs d’architecture et de vintage.

Dès l’entrée, vous serez happé par l’aire de vie ouverte et spacieuse qui comprend un salon, une salle à manger et une cuisine. La maison comprend trois chambres, une salle d’eau et une salle de bains.

Des planchers de bois, des poutres au plafond et une fenestration abondante ajoutent au charme de l’espace.

Une salle d'eau jointe à la salle de lavage et un magnifique solarium offrant une vue sur la piscine creusée complètent la visite du rez-de-chaussée.

À l'étage, vous trouverez une chambre décloisonnée pouvant faire office de bureau, ainsi que deux chambres secondaires.

La chambre principale est feutrée à souhait grâce à un mur noir et un tapis douillet.

La salle de bains est absolument époustouflante avec ses meubles-lavabos antiques, son bain autoportant victorien et ses planchers chauffants.

Du garage vous pourrez accéder à un atelier situé au deuxième étage. Les futurs propriétaires pourront choisir de la vocation de cette pièce unique.

La cour arrière est sublime sur toute la ligne. Avec une piscine creusée de forme circulaire et de nombreux arbres matures, la cour offre une parfaite intimité.

En continuant votre chemin sur le domaine, vous accéderez aux granges occupées par de magnifiques chevaux. Autour de l'étang, vous pourrez estimer la valeur de cet environnement féérique et savourer la campagne à quelques minutes seulement de Montréal.

Ce petit coin de paradis historique est à vendre par Maude Chamberland de RE/MAX Signature pour la somme de 799 000$.

