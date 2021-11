8 fois où des accidents mortels se sont produits sur des plateaux de tournage

Partager







Bien que dramatiques, ces malheureux événements de plateaux ne sont pas aussi rares qu’on pourrait le croire. Chaque année, en effet, une ou deux personnes en moyenne meurent durant le tournage de longs métrages. En voici quelques exemples de triste mémoire.

Halyna Hutchins : 1979-2021

Photos : Getty Images Une veillée funéraire a été organisée le 23 octobre. Alec Baldwin est anéanti par cette mort tragique.

«Il n’y a pas de mots pour exprimer mon état de choc et ma tristesse depuis l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée», a déclaré Alec Baldwin. Alors qu’il tournait dans le western Rust de Joel Souza le 21 octobre, l’acteur et coproducteur de 63 ans a blessé mortellement la directrice photo

avec un pistolet censé être chargé à blanc.

Conway Wickliffe : 1966-2007

Photos : Warner Bros C’est lors d’une scène en voiture que Wickliffe a trouvé la mort.

On associe The Dark Knight au décès de l’interprète du Joker, Heath Ledger, mais le tournage lui-même a aussi fait une victime: Conway Wickliffe. Tandis qu’il exécute une cascade en se sortant la tête d’une voiture, celle-ci percute un arbre violemment, et l’homme de 41 ans succombe à un grave traumatisme crânien.

Sarah Jones : 1987-2014

Photos : Getty Images et Facebook Une page Facebook a été créée pour rendre hommage à la défunte.

En filmant une scène sur des rails de chemin de fer, l’équipe de tournage de Midnight Rider entend un train arriver et échoue dans sa tentative de retirer l’équipement à temps. Lors de la collision, un débris vient frapper l’assistante à la caméra, Sarah Jones, qui meurt sur le coup. Le réalisateur, Randall Miller, fera un an de prison après avoir plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire.

Brandon Lee : 1965-1993

Photo : Zuma Press Son personnage dans The Crow.

Fils du légendaire Bruce Lee, Brandon meurt durant le tournage de The Crow lorsqu’il reçoit à l’abdomen le fragment d’une balle de revolver censé être chargé à blanc. Six heures de chirurgie ne réussissent pas à le sauver. Le réalisateur, Alex Proyas, aura recours à une doublure combinée à quelques effets spéciaux pour compléter le long métrage.

Art Scholl : 1931-1985

Photos : Getty Images et Paramount Pictures Scholl lors d’une démonstration de ses talents de pilote.

Si Top Gun a permis à Tom Cruise d’accéder à la célébrité, il a aussi coûté la vie au pilote et cascadeur Art Scholl. Son avion s’est écrasé dans l’océan Pacifique durant le tournage, quelques secondes après qu’on l’a entendu dire: «J’ai un problème.» La garde côtière a récupéré des débris de l’appareil, mais le corps du pilote n’a jamais été retrouvé.

Eric Fleming : 1925-1966

Photo : Getty Images

Connu pour son interprétation de Gil Favor dans la série Rawhide, Eric Fleming se noie au Pérou durant le tournage de High Jungle, un des épisodes de Off to See the Wizard, quand le canot où il se trouve se renverse. Le voyant être emporté par le courant, des membres de l’équipe technique partent à sa recherche pour finalement découvrir son corps dévoré par des piranhas.

Vic Morrow : 1929-1982

Photos : Warner Bros et Getty Images L’hélicoptère après l’accident.

«Il faut être cinglé pour faire ça, j’aurais dû exiger un cascadeur!» Telles sont les dernières paroles de l’acteur Vic Morrow durant le tournage de Twilight Zone: The Movie. Alors qu’on simule une scène de guerre, le rotor de la queue d’un hélicoptère décapite l’acteur et provoque également la mort de deux enfants. À l’issue d’un long procès, John Landis, le réalisateur, sera reconnu non coupable d’homicide involontaire.

Martha Mansfield : 1899-1923

Photo : FOX Films Avec son partenaire, Wilfred Lytell.

Vedette du cinéma muet, Martha Mansfield va s’asseoir dans une voiture pour faire une pause entre deux prises du tournage de The Warrens of Virginia. Par un malheureux concours de circonstances, l’allumette d’un passant qui venait d’allumer sa cigarette atterrit sur sa robe hautement inflammable. Hospitalisée, l’actrice succombe à ses brûlures au troisième degré dès le lendemain.

