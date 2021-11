Des activistes climatiques débarquent à Radio-Canada pour exiger la fin de la publicité automobile

Partager







Un groupe d’action climatique satirique a manifesté vendredi devant la Maison de Radio-Canada, à Montréal, pour réclamer la fin de la publicité automobile dans les médias.

Des activistes du Ministère de la Nouvelle Normalité (MNN), une «agence paragouvernementale pour la transition climatique juste», exhortent le diffuseur public à montrer l’exemple en ces temps d’«urgence climatique mortelle».

Ils ont créé toute une scène devant les bureaux montréalais de Radio-Canada, aux alentours de 16h.

Bravant la pluie, ils ont installé un périmètre de sécurité devant l’entrée, sous le regard médusé des agents de sécurité et des passants.

Pour l’occasion, les activistes portaient des combinaisons de protection, avec lunettes et masque. Certains avaient même des appareils servant à vaporiser des produits nettoyants pour «désinfecter» les bureaux de la société d’État.

Selon le MNN, Radio-Canada est atteinte du «syndrome d’incohérence climatique».

«Comment des organes d’information, dont Radio-Canada, peuvent jouer ce double message. Montrer des publicités automobiles, d’un côté et de l’autre côté, dire qu’ils sont verts, sustainables et parler de la crise climatique. [...] On veut dénoncer cette incohérence», explique l’une des membres fondatrices du groupe, qui se présente comme Hélène Touze et qui joue le rôle de sous-ministre des Politiques technologiques.

Hélène Touze en a particulièrement contre les publicités de VUS, qui sont toujours plus nombreux sur nos routes.

«Pour moi, ce n’est pas savant. Tu arrêtes d’inciter des gens à acheter des voitures qui consomment beaucoup d’essence», indique-t-elle.

Hélène Touze et un activiste préparent le périmètre de sécurité devant la Maison de Radio-Canada.

Comme pour les pubs de tabac

Équiterre propose aussi que Radio-Canada cesse de diffuser des publicités automobiles. L'organisme souhaite également que ces publicités soient encadrées par les gouvernements fédéral et provincial.

«Quand on a remarqué que le tabac posait un problème à la santé publique, on a réagi, on a réglementé la publicité pour la limiter. C'est un peu ce qu'on propose de faire pour les gros véhicules qui sont en train de faire exploser nos émissions de GES», explique l’analyste en mobilité chez Équiterre, Andréanne Brazeau.

Pas le premier coup d’éclat

Créé à l’été 2020, en pleine pandémie, le Ministère de la Nouvelle Normalité a déjà réalisé plusieurs actions de perturbation. Le groupe utilise la satire ou l’humour pour faire passer son message.

«On approche quelque chose de très sérieux [la crise climatique] d’une façon désarmante et quand on rit, on est plus ouverts à considérer quelque chose que quand on se fait accuser», affirme Hélène Touze.

Cet été, les activistes de MNN s’étaient rendus dans un concessionnaire automobile de Montréal pour demander le remorquage immédiat de certaines voitures polluantes.

Vendredi, les activistes ont quitté les lieux de leur plein gré, une vingtaine de minutes après le début de leur action.

