L'île de l'amour: Tommy-Lee fait une mise au point sur sa relation avec Anna-Maëlle

On voulait tous savoir ce qui allait se passer entre Tommy-Lee et Anna-Maëlle à leur retour au Québec. Après une petite prise de bec entre insulaires, on attendait avec impatience le dénouement de ce drame télévisuel historique.

Ce n’est pas un secret de polichinelle, il y a des comptes à régler entre Tommy-Lee et Anna-Maëlle.

On relate rapidement les faits: Tommy-Lee et Anna-Maëlle forment un couple depuis la semaine 1 de l’île de l’amour et vivent le parfait bonheur. Tellement heureux que c’en est plate!

Tout d’un coup, une beauté des cieux du nom de Véroniqua débarque et vole le cœur du prince Tommy. La princesse Anna-Maëlle au cœur gros a dû retourner dans son royaume du Québec.

On attendait tous de savoir comment allait se terminer cette histoire. Alors que Anna-Maëlle semble avoir tourné la page sur les réseaux sociaux, Tommy-Lee a voulu faire savoir à ses abonnés ses états d’âme.

Dans une série de stories instagram, le beau brun a expliqué que sa première rencontre avec son ancienne flamme s’est déroulée un peu comme prévu. Comme deux adultes responsables qui ne veulent pas créer de malaise en public. Bravo les chums!

«On est tous [les insulaires] sortis un peu dans les bars ensemble. J'ai eu la chance de la voir et on a parlé comme deux amis, on ne s'est pas dit plus. On ne se déteste pas, mais on est neutre, on est juste deux personnes qui s'apprécient et c'est tout.»

On est contents de voir que les deux sont capables, au moins, de se reparler et de se respecter. Il ne reste plus qu’à savoir si le couple de Tommy-Lee et Véroniqua en aura vraiment valu la chandelle...

