Rangez vos AirPods, voici la tendance que personne n'avait prédite pour l'hiver 2022

Rangez vos AirPods, selon les cool girls, les écouteurs à fil sont l’accessoire tendance de l’hiver 2022.

Depuis le lancement des écouteurs sans fil AirPods en 2016, le modèle traditionnel est rapidement devenu désuet.

Voilà que quelques années plus tard, les influenceuses et fashionistas décrètent officiellement le retour en tant qu’accessoire rétro et edgy. Qui l'eût cru!

C’est d’abord sur TikTok qu’on a remarqué la tendance, au point où un compte a été créé pour les WiredItGirls, les «It Girls à fil».

Selon la créatrice de ce compte, la résurgence des écouteurs à fil peut être attribuée à deux facteurs. Premièrement, en ce moment, c’est cool de rejeter la luxure au profit de la simplicité. Pensez aux vêtements de friperie ou au maquillage minimaliste.

Ensuite, on voit aussi une remontée en popularité de l'esthétique qui était partout au début des années 2010, notamment sur Tumblr. Pensez aux selfies flous sur Instagram ou aux personnes qui se filment en train de pleurer sur TikTok.

En additionnant la simplicité et Tumblr, on obtient donc une envie de revenir aux sources et de délaisser un peu la technologie et l'esthétisme parfait et léché.

La star à l’origine du mouvement des écouteurs à fil serait Lily-Rose Depp, mais plusieurs d’autres ont suivi le mouvement.

Parmi celles-ci on retrouve la mannequin Bella Hadid, l’actrice Zoe Kravitz, la star de Squid Game Jung Ho-Yeon et l’actrice d’Euphoria, Hunter Schaffer, et la liste continue.

Le point commun entre ces femmes? Elles sont toutes des icônes de mode et des cool girls notoires.

Voici quelques paires d’écouteurs à fil pour vivre votre vie digne de Tumblr en 2014:

EarPods de Apple, 25$

Écouteurs à fil Koss, 15$

Earbuds de KBear, 20$

