Les 6 couleurs de vernis à ongles les plus tendance de l'hiver 2021-2022

Partager







Le temps des chandails chauds et des pulls est arrivé.

Et quel meilleur accessoire à associer à votre nouveau tricot tendance qu'une manucure chic et moderne merveilleusement assortie à vos ensembles hivernaux.

Voici les meilleures couleurs de vernis pour la saison froide à venir:

1. Brillants

L’hiver rime aussi avec l'arrivée des fêtes. Alors, pourquoi ne pas les accueillir jusqu’au bout des ongles! Des paillettes sur les doigts lanceront les festivités plus vite qu'on pourrait l'imaginer!

Vernis à ongles Pixie Dust de Zoya chez Amazon - 13$

via amazon

ACHETER ICI

2. Noir Onyx

Le noir reste un classique quand on pense aux couleurs de l’hiver. Une teinte riche et indémodable qui s’assortit à tout.

Vernis à ongles Onyx Noir d’OPI sur Amazon - 13$

ACHETER ICI

3. Rose pâle

Conseil beauté: impossible de se tromper avec un rose pâle subtil et tellement doux à l’œil. Il a pour double bénéfice d'allonger nos doigts.

Mini vernis Color Hit (Strawberry Macaron) de Sephora Collection - 7$

ACHETER ICI

4. Gris

Un gris universel fait des merveilles sur vos ongles en automne et en hiver. Il est tout aussi neutre qu'un vernis noir, mais il est beaucoup plus facile à porter.

Vernis gel 3-en-1 dans la teinte #32 de NailCréation - 12$

ACHETER ICI

5. Blanc guimauve

Un hiver blanc, même sur les doigts, on vote oui! Et cette teinte immaculée passe le test. Au lieu d'un blanc ennuyant, osez une couleur guimauve qui donnera envie de boire un bon chocolat chaud pour supporter les températures plus froides.

Vernis à ongles Tuck it in my Tux d’Essie chez Pharmaprix - 12$

ACHETER ICI

6. Rouge foncé

Le rouge classique va à tout le monde et ne se démode jamais, hiver après hiver. Vous verrez des tonnes de manucures rouges simples cette saison.

Vernis à ongles Heart Breaker de Pony X BKIND - 16$

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s