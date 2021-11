Cette couleur de cheveux surprenante est adoptée par toutes les e-girls

Partager







Fut un temps où la couleur de cheveux officielle des filles edgy était le noir. En 2022, une autre teinte originale va prendre le dessus : le rouge cerise!

En effet, toutes les cool girls et e-girls sur Instagram et TikTok semblent adopter le rouge dans leurs crinières.

Tout récemment, c’est la e-girl par excellence, Nessa Barrett, qui a fait le saut.

Avant elle, la mannequin et actrice de Squid Game HoYeon Chung l’a longtemps rocker.

Le rouge cerise donne un look original et rebel qui frôle la ligne entre une teinte naturelle, le roux, et une couleur flashy qui serait interdite dans une école privée par exemple.

Mais Nessa, HoYeon et Francesca ne sont pas les seules à arborer le rouge.

L’actrice Sophie Turner a récemment opté pour une version rouge feu de sa coloration rousse habituelle.

La badass de Gossip Girl, Monet, va elle aussi porter le rouge cerise lors de la seconde partie de la première saison.

Et la liste continue! Certaines optent pour la version cerise, alors que d'autres préfèrent le rouge vibrant qui nous fait penser à la Petite Sirène.

Donc, si vous avez envie d’un look edgy qui fera changement des cheveux noirs ou arc-en-ciel, optez pour le rouge.

On prédit que ce sera la couleur officielle des cool girls en 2022!

Quelques teintures pour copier le look :

Sweet Cherry de Garnier à 7$

Rouge Vampire de Manic Panic à 15$

Poison de Artic Fox à 27$

