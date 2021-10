Les fans de Friends vont adorer cette collection maquillage inspirée de la série

Partager







Des palettes de fard, des masques en feuille, des brillants à lèvres, des soins pour le corps et des produits ludiques qui sont tous associés à des moments forts de la série et aux personnages principaux. Pour Revolution Beauty, c’est la plus grosse collaboration jamais faite.

Revolution beauty et Empathmoon

• À lire aussi: Friends: Voyez la bande-annonce de l'épisode «Réunion spéciale»

Alors, que ce soit pour ajouter des produits à votre trousse ou pour les offrir en cadeau à votre amie fan finie de l’émission, cette collection est pour vous!

Voici 6 produits chouchous de cette collaboration qui risquent de partir vite!

1. Palette de fards Open the Door de Revolution Beauty, 30$

Revolution beauty

L’iconique cadre jaune sur la porte mauve de l'appartement de Monica est l’hôte de 21 couleurs riches dans des tons associés à des caractéristiques des personnages et à des moments-clés des épisodes. Des couleurs d’automne et d’hiver, parfaites pour nos looks de la saison froide.

ACHETER ICI

2. Trio Holiday Armadillo de Revolution Beauty, 35$

Revolution beauty

Un bronzeur liquide, un baume à lèvres et un gel à sourcils transparent, c’est tout ce dont on a besoin pour un look naturel et lumineux, inspiré de Ross et de son costume de Noël.

ACHETER ICI

3. Trio de palettes The One with All the Thanksgiving de Revolution Beauty, 30$

Revolution beauty

Chaque saison de Friends ayant un épisode de Thanksgiving, Revolution a créé un assortiment des couleurs y faisant référence. Un total de trois palettes aux finis mats et pailletés.

ACHETER ICI

4. Trio de masques en feuille The One where the Guys Chilled de Revolution Beauty, 17$

Revolution beauty

Les masques en feuille parfaits à poser sur notre visage en écoutant Friends en rafale! Le premier contient de l’argile rose, le deuxième de l’extrait d’arbre à thé et le dernier de l’acide salicylique.

ACHETER ICI

5. Ensemble-cadeau de gloss de Revolution Beauty, 45$

Revolution beauty

Parfait pour offrir à Noël, l’ensemble-cadeau comprend une trousse édition limitée avec le logo de l’emblématique café Central Perk et trois brillants à lèvres représentant Monica, Rachel et Phoebe.

ACHETER ICI

6. Palette de fards You Love Me de Revolution Beauty, 30$

Revolution beauty

Cette palette contient des couleurs chaudes au fini mat et pailleté pour des looks accrocheurs lors de nos prochains soupers de famille.

ACHETER ICI

Le fameux rouge à lèvres bleu pour homme ISHIBAN s’y trouve aussi. Le clin d’œil est parfait! Les produits Revolution Beauty X Friends sont véganes et sans cruauté animale. La collabo est populaire. Il faut donc faire vite!

Pour voir la collection complète, c'est par ici.

Ces vidéos pourraient vous intéresser: Voici où sont les acteurs de Gossip Girl aujourd'hui

s