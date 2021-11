Une cabane scandinave en nature à La Conception, parfaite pour aller recharger ses batteries

Partager







Cette cabane au design soigné d’inspiration scandinave se situe à La Conception et fait partie du projet unique des Maisons Chic Shack.

Nommé Kabinhaus par ses propriétaires qui ont créé un lieu où se ressourcer en pleine nature, c’est l’endroit tout indiqué où prendre une pause de sa routine étourdissante et se poser quelques jours.

Jenna Marie & Jonanthony James

L’endroit, qui est à louer sur Airbnb, peut accueillir un maximum de quatre voyageurs grâce à deux chambres avec grand lit et une salle de bain.

Comme le but du design est de connecter l’humain à la nature, la jolie cabane est entourée d’arbres et de grandes fenêtres sont judicieusement placées pour permettre d’admirer l’environnement extérieur en tout temps.

Jenna Marie & Jonanthony James

Jenna Marie & Jonanthony James

Les locataires peuvent profiter du foyer à l’intérieur lors des journées et soirées plus fraîches, ou encore se détendre sur la terrasse extérieure privée en été.

Un spa est intégré à la terrasse pour un maximum de détente après une journée de randonnée en forêt, été comme hiver.

Jenna Marie & Jonanthony James

Jenna Marie & Jonanthony James

C’est la simplicité qui règne dans la Kabinhaus et on peut dire que c’est entièrement réussi!

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir la cabane dans son ensemble et sa splendeur!

Il est possible de réserver la cabane sur Airbnb. Un minimum de deux nuits est requis pour le faire et le prix varie selon la saison et les jours désirés.

