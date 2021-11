Black Friday 2021: la Xbox Game Pass pour PC à 1 $ les 3 premiers mois

Partager







Avis aux joueurs PC qui n’ont pas encore eu la chance de tester l’une des meilleures offres gaming sur le marché: la Xbox Game Pass pour PC est offerte à un prix plus qu'abordable pour les trois premiers mois.

• À lire aussi: Black Friday 2021: les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum True Wireless 2 en rabais de 140 $

• À lire aussi: Black Friday 2021: Jusqu’à 120 $ de rabais sur les machines Nespresso

Pour seulement 1 $ par mois pour les trois premiers mois, il sera possible, pour les nouveaux abonnés, de souscrire à la Xbox Game Pass pour PC et d'accéder à plus d’une centaine de jeux PC sur Windows, ainsi qu’à la sélection offerte avec l’abonnement EA Play.

Courtoisie Microsoft

Après la période promotionnelle de trois mois, l’abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif en vigueur, soit 11,99 $ par mois, sauf s’il est annulé avant la date de renouvellement.

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant en visitant ce lien.

Voici quelques jeux à découvrir en ce moment qui valent le dollar!

Forza Horizon 5

Unpacking

Age of Empires IV

Rain on Your Parade

Back 4 Blood

It Takes Two

Undertale

Abonnez-vous dès maintenant!

À VOIR AUSSI

s