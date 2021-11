Partager







La nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, fera passer son salaire de 250 000$ à environ 185 000$.

L'ancienne députée provinciale, qui a été élue à la tête de la cinquième ville la plus importante du Québec, avait promis de baisser son salaire en campagne électorale.

Sa prédécesseure, Sylvie Parent, était non seulement la mairesse la mieux payée au Québec, mais son salaire dépassait celui de François Legault.

C’est ce que l’ancienne députée de Marie-Victorin a confirmé sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche soir. Cette baisse salariale de 26%, qui représente environ 65 000$, sera votée pendant la séance du conseil municipal du 23 novembre.

«Il y a plusieurs maires du Québec qui gagnent seulement quelques milliers de dollars par année, alors que c’est un travail qui est considérable. Il y a aussi des différences entre les différents paliers de gouvernement. Le fédéral fait à peu près le double d’un député du Québec. Donc, je pense qu’il y a du ménage à faire dans tout ça», a affirmé Catherine Fournier.

Pendant la campagne électorale municipale, la nouvelle mairesse de 29 ans s’était engagée à abaisser son salaire si elle parvenait à être élue à la tête de la cinquième plus grande ville au Québec.

L’ancienne mairesse Parent empochait un salaire de 249 283$, ce qui est plus que celui du premier ministre François Legault et de tout autre élu dans la province.

À titre comparatif, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, gagne 195 800$, alors que le salaire de l’ex-maire de Québec, Régis Labeaume, était de 187 410$.

