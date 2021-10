Voici pourquoi les gens utilisent du lubrifiant comme base de maquillage sur TikTok

Partager







Nouvelle tendance chez les artistes maquilleurs sur TikTok, un produit que vous avez peut-être déjà: du lubrifiant!

Oui, celui qu'on retrouve dans l’allée des condoms en pharmacie. Ce produit intime est désormais utilisé comme base de teint et on ne sait pas trop si on est pour...

Pourquoi fait-il fureur?

Le lubrifiant glisse parfaitement sur la peau, d’où son utilité comme base de maquillage. Les artistes maquilleurs ne manquant pas d'imagination l'ont testé et en viennent à la conclusion que le silicone contenu dans le produit remplit bien les pores pour créer un canevas unifié avant l’application du fond de teint. De plus, la texture devient un peu collante, un plus pour que les produits appliqués ensuite adhèrent toute la journée.

Est-il sécuritaire d’en mettre sur son visage?

Oui. Le lubrifiant est déjà un produit pour la peau, alors il n'est pas dangereux de l'appliquer sur le visage. Le gel intime contient du glycol propylène, de l’hydroxyéthylcellulose, de l’acide benzoïque et de l’hydroxyde de sodium, des ingrédients qui sont utilisés dans plusieurs produits de soins de la peau déjà sur le marché. Toutefois, on risquerait davantage d'avoir des boutons avec un produit comme celui-ci, qui n'a pas été créé pour la peau unique du visage.

Le lubrifiant fonctionne-t-il mieux que les bases traditionnelles?

On conseille d’utiliser une base de maquillage en bonne et due forme. Si toutefois vous souhaitez remplacer la base de teint par du lubrifiant, on conseille de prendre une bouteille neuve, sans ajout de saveur ou de sensation, et de ne l'utiliser que sur son visage, afin d'éviter de possibles infections.

Quelques lubrifiants à magasiner:

Vous pouvez voir plusieurs exemples de maquillages comprenant cette base un peu douteuse par seananthonyv, jarolondon et lukeketuhok et itsrady, qui font de leur visage des œuvres d’art. À essayer? On vous laisse décider!

