Christine Morency reproduit une scène culte de Flashdance et c’est parfait

Le plus récent passage à la télévision de Christine Morency est en train de devenir viral.

L’humoriste faisait partie des invités venus célébrer Mélissa Bédard lors de l’épisode de vendredi dernier de Prière de ne pas envoyer de fleurs, à Radio-Canada.

Présente pour rendre hommage à sa bonne amie, Christine Morency a choisi de le faire par la voie de la musique et de la danse, en recréant une scène plus qu’iconique et marquante du cinéma, soit la chorégraphie du film Flashdance. Pour l’occasion, elle a enfilé le désormais célèbre costume du personnage d’Alex Owens et a dansé sur une version modifiée de la pièce What a feeling, où les paroles avaient été changées pour parler de Mélissa et sa famille nombreuse. Christine a même reproduit LA fameuse scène dans laquelle le personnage principal fait tomber de l’eau alors qu’elle performe, assise sur une chaise.

Capture d'écran



Tout au long du numéro, la chanteuse et comédienne est passée par toute la gamme d’émotions, à la fois émue, rieuse et admirative devant sa complice.

Capture d'écran



Voyez sa performance ci-dessous:

«Beaucoup de plaisir à faire l’émission de Mélissa Bédard! Une invitée parfaite! Merci à tous les artistes qui ont participé à l’émission. Et un gros merci à vous cher public d’être là chaque vendredi soir. Vous avez manqué la performance de Christine Morency? Cadeau! La voici. On l’aime pour son audace et son authenticité et pour ce moment mémorable! Bon week-end! La semaine prochaine, c’est au tour de Caroline Néron», peut-on lire sous la vidéo, publiée sur la page Facebook de l’émission à la suite de la diffusion, vendredi dernier. Depuis, on compte plus de 155 000 visionnements et plus de 1600 partages.

De son côté, Christine Morency a elle aussi relayé la vidéo sur sa page Facebook professionnelle, où plus de 1600 abonnés ont pris le temps de dire à quel point ils ont adoré le numéro.





«Le fun que j’ai eu!! Merci pour TOUS vos beaux messages! Vous êtes parfait.es. xx Mélissa Bédard, Je t’aime ma chumme! #Chaudasses #JTMgros (Pis t’sé, EXCUSEZ-MOI PARDON LES BEAUX JARRETS!??!)», a pour sa part écrit la comique.

Mélissa Bédard et Christine Morency animent ensemble la série documentaire J’t’aime gros, disponible dès le 16 novembre sur la plateforme Vrai de Vidéotron. La série se penchera sur les préjugés portés envers les personnes en surplus de poids dans notre société, tout en portant un regard lumineux sur l’acceptation de soi et de tous les corps.

PHOTO COURTOISIE





