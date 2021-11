Gucci et Xbox dévoilent un coffret anniversaire à 10 000 $

Partager







Xbox annonçait vendredi, dans le cadre de son 20e anniversaire, une collaboration avec la marque de luxe Gucci, qui célèbre son 100e anniversaire.

La collaboration entre les deux marques a donné naissance à un coffret spécial, qui va inclure évidemment, une Xbox Series X. Mais ce n’est pas tout. Voici ce qui aura dans ce coffret spécial Gucci:

Deux manettes sans fil personnalisées aux couleurs de la maison Gucci

Courtoisie Gucci

Le motif GG découpé au laser sur la console.

GG, qui est non seulement le motif de Gucci, mais qui veut également dire «good game» dans le jargon gaming depuis des décennies. Bien vu, Gucci.

Courtoisie Gucci

Une valise Gucci

Cette valise servira d’étui rigide pour la console, inspiré par les designs vintage de Gucci

Courtoisie Gucci

Ça vient aussi avec la Xbox Game Pass Ultimate.

Le coffret sera disponible sur le site de Gucci à partir du 17 novembre 2021, ainsi que dans quelques succursales Gucci. Il n’y aura que 100 exemplaires, qui seront numérotés, comme tout bon objet de collection. Le coffret coûtera 7000 €, soit environ 10 000 $ canadiens.

La collaboration entre Gucci et Xbox peut sembler très farfelue, mais elle n'est pas tant une grande surprise. Les marques de luxe rajeunissent depuis quelques années, en changeant de cap côté design pour participer aux tendances dites plus hypebeasts, dont Gucci qui offre un catalogue jugé beaucoup plus streetwear depuis déjà un bon moment. Même chose pour Balenciaga, qui a lancé une collection dans Fortnite et dans sa propre boutique tout récemment.

