Halo: la série télé se dévoile dans un premier aperçu

Après des années de péripéties, la série télé inspirée de Halo s’est enfin montré le bout du nez à l’occasion des célébrations du 20e anniversaire de Xbox et de la franchise, lundi.

L’aperçu d’un peu moins de 30 secondes ne laisse pas voir grand-chose, mais c’est assez pour constater que le développement du projet, dont la sortie est prévue pour 2022, suit bien son cours et que l’ambiance du classique vidéoludique semble au rendez-vous.

La série, qui porte pour le moment le nom assez logique de Halo, doit paraître sur le service Paramount+ et mettra notamment en vedette Pablo Schreiber (Master Chief), Danny Sapani et Olive Gray (Jacob et Miranda Keyes), Bokeem Woodbine (Soren-066), Shabana Azmi (Amirale Margaret Parangosky) et Natasha McElhone (Dre Catherine Halsey).

Pour sa part, Jen Taylor, la voix de Cortana dans la franchise de jeux, reprendra son rôle dans la série télé.

Rappelons qu’un projet inspiré par Halo pour la télévision avait d’abord été annoncé par Steven Spielberg en 2013, avant d’être tabletté pendant plusieurs années. En 2018, la série avait refait surface, prévue alors pour le réseau Showtime, avant d’être «relocalisée» sur le service de diffusion sur demande Paramount+.

Plus tôt cette année, on apprenait également que les deux concepteurs originaux du projet avaient ou allaient quitter prochainement le vaisseau, laissant la série un peu dans le flou si jamais celle-ci venait à être renouvelée pour une deuxième saison. Cela dit, si jamais l’adaptation télévisuelle de Halo s’avère un succès, gageons que la production ne devrait pas avoir trop de misère à les remplacer...

