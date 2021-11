Une nouvelle machine déclenche une alarme quand elle entend des commentaires pas très «woke»

Partager







Vous êtes écoeurés des commentaires misogynes de votre collègue de travail? Vous trouvez que votre oncle aurait besoin d’une leçon de wokisme? Vous étudiez à l’UQAM?

Ce nouveau gadget est pour vous et devrait clairement faire partie de votre liste de cadeaux de Noël.

Le robot policier Themis a été présenté à la Dubaï Design Week et pourrait faire fureur dès sa sortie. Gabriel Nadeau-Dubois pourrait l'acheter à François Legault.

Ce dispositif de la grosseur d’une lampe est capable de détecter les commentaires désobligeants ou pas très «woke» et de répondre par une alarme aussi désagréable que la remarque.

L’invention est actuellement testée dans certaines universités du Moyen-Orient dans le but de modérer les débats en classes.

La jeune diplômée du Dubaï Institute of Desing and Innovation et créatrice du projet, Zinah Ahmad Issa, souhaite que son invention encourage l’autocritique.

«Les alarmes durent environ deux minutes après quoi, l’appareil s’éteint. Le tout permet une conversation plus saine et calme sur les raisons potentielles qui auraient pu déclencher le dispositif», explique-t-elle.

À noter que l’appareil porte le nom de Thémis, en l’honneur de la déesse grecque de la justice et l’ordre social.

Le «I-Woke» (eh oui, c’est vraiment plus drôle comme ça) est toujours à l’essai.

D’ici là, voici quelques idées cadeaux pour modérer ou enterrer les commentaires pas très «woke» de vos proches:

1. Un sifflet - deux pour 7,09$

2. Une alarme personnelle - 20,98$

3. Une boite de 50 bouchons pour les oreilles - 22,09$

4. L'album Gratitude de Nicolas Ciccone

5. Des chill pills

6. Le livre Cap sur un Québec gagnant de François Legault

Le Black Friday approche, on dit ça de même...

