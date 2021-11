Cette bombe de bain de Lush est virale sur TikTok et voici pourquoi

Partager







Une bombe pour le bain fait sensation en ce moment sur TikTok et on comprend pourquoi: ce produit pour le bain en trois étapes est des plus impressionnant et risque de devenir un incontournable sous le sapin.

La bombe pour le bain se sépare en trois parties distinctes qui permettent d’avoir une expérience de bain absolument magique.

courtoisie lush

Tout d’abord, on retire l’étoile bleue sur le dessus de la bombe de bain pour révéler des confettis multicolores qui transforment votre bain en une guirlande de lumières de Noël.

courtoisie lush

Puis, on laisse tomber l’étoile pour créer une mousse bleue et finalement, on dépose l’étoile rose qui colorera le bain de façon intense. Sans oublier les paillettes qui transformeront votre bain en potion rose hypnotique et chatoyante.

Elle est composée d’huile essentielle de lime qui stimule les sens, de fécule de maïs qui adoucit la peau, et finalement de poudre de racine de guimauve qui rend l’eau soyeuse et confortable. Elle est parfumée de la fragrance sucrée Snow Fairy qui rappelle la barbe à papa. Miam!

courtoisie lush

Une idée de cadeau qui va faire sensation, chez les plus jeunes comme les plus vieux! Disponible en ligne sur lush.ca et en boutique à 10,95$

