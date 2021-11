Danse et karaoké : les Montréalais sont au rendez-vous même un lundi et c'est beau à voir

Partager







Enfin, on peut à nouveau danser dans les bars et faire du karaoké au Québec! Les allégements sont entrés en vigueur un lundi - drôle de soir pour sortir - mais ça n'a pas empêché le monde d'aller chanter et danser.

On a été partager leur plaisir dans quelques bars montréalais. On s'est offert une soirée dubstep, un DJ set et une soirée jazz qui ont toutes attiré plusieurs dizaines de personnes avides de se déhancher, masque au visage.

Dans les soirées karaoké où on s’est faufilé, c’était le grand retour des classiques et des vieilles tounes plus obscures dont les refrains nous font s’époumonner, mais où on se garde une petite gêne quand vient le couplet qu’on connait moins.

Les Cowboys Fringants, Charles Aznavour et Céline Dion (My Heart Will Go On, évidemment) ont pu réchauffer les gorges à nouveau, réunissant dans chaque bar plusieurs dizaines de courageux.

Est-ce que c’est possible d’enfin sortir son fou avec ces nouveaux allégements? On a l'impression que oui; et il était temps!

