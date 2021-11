Féminisme et culture du viol: Guy Nantel se fait ramasser

Partager







«Ce gars est insupportable», «C’est vraiment lourd son affaire», «Il fait semblant de vouloir “débattre”»: une vidéo qu'a récemment mise en ligne l'humoriste Guy Nantel est loin de faire l'unanimité.

Dans le cadre de sa série Faut en parler, qui fait la promotion son dernier livre, Guy Nantel discute avec l’humoriste Anne-Marie Dupras et l’autrice et journaliste Lili Boisvert. Les sujets de la conversation: le féminisme et la culture du viol.

Sous la vidéo, qui a été visionnée plus de 40 000 fois depuis sa publication au début du mois, les commentaires ne sont pas élogieux à l'endroit de Guy Nantel, que l'on connaît surtout pour ses vox pop humoristiques.

Certains commentaires lui reprochent son attitude pendant l'entrevue.

«Le jour où les hommes comme Nantel prendront le temps de s’éduquer sur la question, on n’aura peut-être plus besoin, comme femmes, de s’époumoner à le faire pour eux», peut-on lire dans l'un des quelque 660 commentaires laissés sous la vidéo.

Hier, l’autrice et professeure Martine Delvaux a partagé un segment de cette discussion, accusant Guy Nantel de «mauvaise foi». Dans cet extrait, le candidat défait à la chefferie du Parti québécois lit les définitions des termes «culture» et «viol», alors qu'il est question du concept de culture du viol.

En réponse à la publication de Martine Delvaux, la chroniqueuse au 24 heures Rose-Aimée T. Morin, qui avait été approchée par M. Nantel pour participer à la discussion, se dit «très soulagée d’avoir décliné cette invitation à “une discussion sérieuse, respectueuse et réfléchie”».

Quelques commentaires positifs

Quelques-unes des nombreuses personnes qui ont publié des messages sous la vidéo se rangent du côté de Guy Nantel. Certains reprochent aux deux invitées d'être «très fermé [sic] quand tu n’es pas en accord avec eux [sic]».