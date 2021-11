Les acteurs de Harry Potter vont se retrouver pour un épisode spécial et on capote

Partager







Pour célébrer 20 années écoulées depuis la sortie du premier film de la saga Harry Potter, les acteurs vont se retrouver pour un épisode de style réunion TRÈS bientôt!

C’est le 16 novembre 2021, exactement 20 ans après la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers, que la bonne nouvelle est tombée.

C’est l’actrice Emma Watson, Hermione Granger elle-même, qui a annoncé le tout sur son compte Instagram. Partageant la toute première photo d’elle, Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Rupert Grint (Ron Weasley), Emma avait ceci à dire :

«Merci aux fans qui ont continué de démontrer leur support même une fois le dernier chapitre clôt. La magie de ce monde n’existerait pas sans vous. [...] Joyeux 20ème anniversaire aux Potterheads! Nous espérons que vous allez apprécier Harry Potter le 20eme anniversaire : Retour à Poudlard qui sera disponible le 1er janvier 2022 sur HBO Max.»

En effet, dès le Nouvel An, la réunion sera disponible sur HBO Max, soit Crave au Canada.

Pour le moment, la présence de Emma, Daniel et Rupert est confirmée, mais aussi celle de plusieurs autres stars de la saga.

Selon le média Variety, nous aurons aussi la chance de voir Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Ombrage), Tom Felton (Draco Malfoy), James et Oliver Phelps (George et Fred Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Londubat), Evanna Lynch (Luna Lovegood) et Ian Hart (Professeur Quirrell).

La présence du réalisateur Chris Colombus qui a signé les deux premiers films est elle aussi confirmée.

Une petite pensée pour les acteurs qui ne sont plus de notre monde, comme Alan Rickman (Severus Rogue), Helen McCrory (Narcissa Malfoy) ou encore John Hurt (Olivander).

On a TRÈS hâte de voir ça!

