Nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home [vidéo]

Sony partageait mardi soir la très attendue nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Au menu: nostalgie, action et multiverse.

Visiblement, rien ne va plus dans la vie de Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) et sa bande. Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) semble accuser Spider-Man d'avoir déstabilisé l'ordre des choses, causant la visite de quelques personnages que les fans de Marvel reconnaîtront certainement dans la nouvelle bande-annonce sortie mardi.

Bande-annonce Spider-Man: No Way Home

No Way Home, réalisé par Jon Watts, met aussi en vedette Zendaya dans le rôle de MJ, Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy), Marisa Tomei (May) ainsi que Jamie Foxx et Alfred Molina qui reprendront les rôles d'Electro et Doctor Octopus.

Capture d'écran YouTube Alfred Molina dans le rôle d'Otto Octavius, alias Doctor Octopus

La bande-annonce explore l'angle que prendra le film et son multiverse. Le personnage de Doctor Octopus s'y exclame même «tu n'es pas Peter Parker» durant l'extrait, démontrant qu'il provient d'un autre univers. On constate aussi que Peter Parker est plus mature, et qu'il semble être pourchassé par tous les côtés.

Le Doc Ock n'a pas l'air d'être un ennemi de taille pour Spider-Man, cependant. Quelques extraits plus humoristiques dévoilent un Doctor Octopus qui a perdu quelques plumes, côté intimidation.

On voit aussi dans cette nouvelle bande-annonce quelques extraits flous du Green Goblin, un autre ennemi redoutable, qui avait été incarné par Willem Dafoe dans le Spider-Man de Sam Raimi en 2002. Toutefois, son nom n'est pas encore affiché officiellement sur IMDB, mais on croit avoir reconnu sa voix dans l'aperçu de mardi soir.

Holland a déclaré en entrevue que le plus récent chapitre de la saga Spider-Man allait être assez différent; qu'il ne s'agissait pas d'un film léger, mais bien d'une aventure plus sombre. On en aura le cœur net le 17 décembre 2021 quand le film sortira en salle.

À noter qu'en seulement 25 minutes, la bande-annonce a accumulé plus de 3 millions de vues sur la chaîne YouTube de Sony Pictures Entertainement. La bande-annonce a aussi été publiée sur les chaînes de Marvel, et de Spider-Man.

