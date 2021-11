Une sublime maison moderne avec un énorme terrain à Saint-Lambert pour 2 350 000$

Partager







Une propriété d’exception ayant subi d’importantes rénovations en 2021 est actuellement sur le marché.

La demeure se situe à Saint-Lambert, une ville convoitée à quelques minutes seulement de Montréal.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Dès l’entrée, vous remarquerez l'impressionnante aire ouverte qui comprend un salon, une salle à manger, une cuisine et un solarium. Tous les étages ont été redessinés afin d'offrir des espaces confortables, pratiques et esthétiques.

La propriété compte cinq chambres, trois salles de bain et une salle d’eau.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Une grande cuisine tout équipée de 400 pieds carrés possède des comptoirs en quartz et des électroménagers haut de gamme compris dans la vente. De la cuisine, vous accéderez au solarium quatre saisons qui abrite un coin-repas et un espace détente. Il est certain que vous profiterez en toute quiétude de cet espace de vie confortable, été comme hiver!

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Les futurs propriétaires pourront aussi profiter d’un garde-manger walk-in qui communique avec le garage, la cuisine et le vestiaire. C’est idéal pour déposer les courses illico presto.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Une salle d’eau avec un impressionnant mur en céramique complète la visite de ce niveau.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

À l’étage, vous trouverez une véritable suite royale de 600 pieds carrés sur deux niveaux. Une pièce-penderie aménagée et une salle de bain avec une douche pour deux personnes et une baignoire se trouvent dans la pièce.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Trois autres chambres se trouvent à l'étage. Toutes profitent d’une impressionnante luminosité. Une deuxième salle de bain complète, une salle de lavage et un espace bureau ou jeu se trouvent finalement à cet étage.

Au sous-sol, vous trouverez une grande salle familiale, une chambre, une salle de bain et une cave à vin.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Unique en son genre, cette propriété se démarque grâce à son immense terrain de plus de 10 000 pieds carrés bordé d’arbres matures.

SITE ROYAL LEPAGE TRIOMPHE

Cette sublime maison de Saint-Lambert est à vendre par Cécile Sabathé, de Royal LePage Triomphe, pour 2 350 000$.

