[VIDÉO] Laurence Deschênes révèle ses meilleures adresses

Cette semaine, c’est au tour de la talentueuse Laurence Deschênes de se prêter au jeu du questionnaire J’irai où tu iras de Silo 57!

Celle qui tient le rôle principal de la série La vie compliquée de Léa Olivier s’est amusée à dévoiler tous ses meilleurs spots à Montréal et les alentours. Complètement fanatique de lasagne, elle dévoile où se trouve «sa top 1» au Québec. Vous ne voulez pas manquer ça.

Voici donc quelques-unes des meilleures adresses de Laurence Deschênes :

La meilleure région au Québec: Tremblant

Laurence est complètement charmée par le petit village vacances de Tremblant. C’est un petit monde complètement féérique, avec de belles couleurs et de sympathiques boutiques. Comme dirait Laurence: «Tremblant, c’est winner!».

Un restaurant incontournable dans votre ville: La Finca

Bien que Laurence ne consomme pas de café, elle est complètement sous le charme de cette adresse du centre-ville. Elle suggère d’essayer les soupes, les grilled-cheese et les jus détox qui font le travail. Le décor est sublime et l’ambiance toujours très invitante.

1067 Rue de Bleury, Montréal

Le meilleur endroit pour aller en date : Milky Way

À défaut d’y être déjà allée, Laurence a entendu tout plein de bons commentaires concernant ce bar de Montréal. Avec son abondance de plantes, son ambiance tropicale et sa carte de cocktails impressionnante, ne soyez pas surpris de tomber sur Laurence en date la prochaine fois que vous visitez le Milky Way. D’ailleurs, cette adresse figure dans les bars les plus cool au Canada.

1886 rue centre, Montréal

Pour découvrir tous les coups de cœur de Laurence Deschênes, visionnez la vidéo ci-haut.

Retrouvez Laurence dans la saison 2 de La vie compliquée de Léa Olivier disponible sur le Club Illico le 24 février 2022.

