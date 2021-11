Apple: bientôt, vous pourrez réparer vous-même vos téléphones et ordinateurs avec ce nouveau service

Partager







Quel bon coup par Apple ! Le géant américain annonçait mercredi le Self Service Repair, qui permettra aux clients qui sont à l'aise pour effectuer leurs propres réparations d'accéder aux pièces et outils d'origine Apple.

«Disponible d'abord pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, et bientôt pour les ordinateurs Mac équipés de puces M1, le Self Service Repair sera disponible au début de l'année prochaine aux États-Unis et s'étendra à d'autres pays tout au long de l'année 2022», peut-on lire sur le communiqué. On peut imaginer que le marché canadien sera desservi peu après celui de notre voisin au sud de la frontière.

Et ceux qui estiment ne pas avoir suffisamment de doigté pour réparer eux-mêmes leurs téléphones ou ordinateurs pourront toujours faire appel aux prestataires de services agréés Apple (AASP) et aux autres indépendants qui ont accès aux pièces et outils de réparation.

Dans un premier temps, il sera possible de remplacer l'écran, la pile et l'appareil photo de l'iPhone à l'aide de pièces provenant d'Apple, d'autres options étant prévues ultérieurement.

Cette annonce est un virage à 180 degrés par Apple qui, dans le passé, se montrait plutôt réticent au mouvement en faveur du droit à la réparation (right-to-repair) en dehors de son propre service de réparation de ses boutiques.

Pas pour tous

Le service de réparation en libre-service vise les particuliers ayant les connaissances et l'expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques. Pour la grande majorité des clients, se rendre chez un réparateur professionnel disposant de techniciens certifiés qui utilisent des pièces d'origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d'obtenir une réparation, écrit Apple.

Pour qu'un client puisse effectuer une réparation en toute sécurité, on lui suggère de consulter d'abord le manuel de réparation. Si le niveau de difficulté lui convient, il fera la commande des pièces et outils d'origine Apple sur la boutique en ligne Apple Self Service Repair. Après la réparation, les clients qui renvoient les pièces pour recyclage recevront un crédit sur leur prochain achat.

Et la garantie ?

Cette alternative de réparation pour les clients qui se sentent à l'aise pour bidouiller dans leur appareil n'annulera pas la garantie de l'appareil selon le site TechCrunch, bien qu'il soit possible d'endommager l'appareil au cours du processus.

Jusqu’à 200 pièces et outils seront offerts aux clients qui souhaitent effectuer eux-mêmes les réparations les plus courantes sur les iPhone 12 et 13.

