Les enfants pourront-ils aller voir le père Noël au centre commercial cette année?

Le père Noël sera dans des centres commerciaux du grand Montréal, mais il devra respecter les mesures sanitaires.

Dans certains centres commerciaux, il sera possible de voir un père Noël en 3D, à défaut de le voir en personne.

À d’autres endroits, vos enfants pourront lui parler, mais par visioconférence... depuis le pôle Nord!

Mauvaise nouvelle à l’approche des Fêtes: pandémie oblige, vos enfants ne pourront pas s’asseoir sur les genoux du père Noël, pour une deuxième année consécutive. Mais ça ne veut pas dire qu’il sera complètement absent des centres commerciaux du grand Montréal. Tour d’horizon.

Le père Noël en présentiel

Si l'horaire du père Noël s'annonce moins chargé que par le passé, il devra se présenter dans certains centres commerciaux, comme le Complexe Desjardins.

Les enfants pourront lui parler, mais sous certaines conditions: il faudra prendre rendez-vous et se tenir à deux mètres de Saint-Nicolas.

Photo Courtoisie Le Royaume du père Noël du Complexe Desjardins, photographié en 2019.

Pour accéder au Royaume du père Noël du Complexe Desjardins, vous devrez aussi présenter votre passeport vaccinal. Le port du masque sera obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans et «fortement recommandé» pour les enfants de 5 à 10 ans.

Du côté de Cadillac Fairview, qui possède notamment le Carrefour Laval, les Promenades Saint-Bruno et le Fairview Pointe-Claire, on nous confirme que papa Noël sera présent, en chair et en os, dès le 19 novembre.

Mais attention: les enfants devront se tenir «à une distance d’un renne» pour respecter la distanciation physique de deux mètres.

Le père Noël en 3D

À défaut de voir le père Noël en vrai, il sera possible de le voir en 3D. Vous avez bien lu: une expérience 3D d’une dizaine de minutes sur la magie des Fêtes sera présentée aux Galeries d’Anjou et à la Place Montréal Trust.

Joël Lemay / Agence QMI

Les enfants pourront même se faire prendre en photo aux côtés d’une version 3D du père Noël. Ils ne pourront pas, toutefois, tenter de le convaincre qu'ils ont été sages...

Le père Noël en télétravail

Comme la plupart d’entre nous, le père Noël a dû se tourner vers le télétravail au cours des derniers mois. Aux Galeries Rive-Nord, à Repentigny, et au Mail Montenach, à Belœil, vos tout-petits pourront ainsi discuter avec le père Noël par visioconférence.

PHOTO COURTOISIE

Il vous faudra prendre rendez-vous. Une fois votre enfant bien installé dans le trône du père Noël, il recevra un appel du grand absent... en direct du pôle Nord (ou pas)!

Dans les autres centres commerciaux appartenant à Cominar, comme la Place Longueuil et le Centre Rockland, le père Noël brillera malheureusement par son absence.

Pas de défilé sur Sainte-Catherine

Autre mauvaise nouvelle pour les amoureux de Noël: le traditionnel défilé du père Noël, qui se tient généralement chaque année à Montréal depuis près de 70 ans, a été annulé.

Joël Lemay / Agence QMI

Pour justifier son annulation, Montréal centre-ville, qui organise l’événement, évoque les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Ce défilé donne habituellement le coup d’envoi aux festivités du temps des Fêtes. Le résident du H0H 0H0 avait l'habitude de terminer son défilé au Complexe Desjardins, dans le Quartier des spectacles, pour s’y installer jusqu’au 24 décembre.