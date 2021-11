L'île de l'amour: Voici tous les insulaires qui n'ont pas trouvé l'amour à Los Cabos

Partager







On souhaite tous trouver l’âme sœur. Quelqu’un avec qui partager ces moments difficiles de novembre. Une oreille pour nous écouter, une épaule sur laquelle nous pourrons nous reposer ou trouver un peu de réconfort dans ce froid hivernal qui approche. Pour vous montrer que vous n’êtes pas seul, et définitivement pour vous remonter le moral, on vous a fait un décompte de tous les insulaires de l’île de l’amour qui n’ont finalement pas trouvé l’amour à Los Cabos !

Voici tous les candidats qui sont toujours célibataires après l’aventure.

Dans la catégorie «Déception totale»:

1-Benji Boy

2-Arielle

3- Sandrine

4-Samuel

5-Anna-Maëlle

6-La Bombe Squad au complet (sauf Véroniqua)

7-Isabelle

8-Keon

9-Arnaud

10- Marilou

11- Éric

12-Mohab

13- Maeva

14-François-Olivier

15-Félipé

16-Louh Adam

17-Ismaël

18-Audrey

19-Gabriel

20- Gracia

Dans la catégorie «on n'est pas trop sûr encore»:

1- Tommy-Lee (évidemment)

2-Véroniqua

Et dans la catégorie «ayoye t'es sérieux?»:

1-Marek

2-Jade

On souhaite bonne chance à tous nos célibaitres dans leur retour à la vie normale, et clairement de trouver l'amour!

