Selena Gomez ramène cette tendance louche des années 2000

Partager







Selena Gomez tente de remettre au sommet des tendances la combinaison robe + pantalon ou encore jupe + pantalon très populaire dans les années 2000. Sommes-nous prêts à cela?

Photographiée à la sortie d'un restaurant plus tôt en novembre, on a pu voir Selena Gomez rocker le look rétro de la robe portée par dessus une paire de jeans.

Cette tendance douteuse était très populaire sur les tapis rouges des années 2000, mais on ne doutait pas de la revoir si tôt, en 2021.

Avant Selena, Kristen Stewart a porté une robe par dessus un pantalon dans la même teinte pour présenter son film Spencer à Venise.

L'actrice de Harry Potter Emma Watson a elle aussi osé le look lors du tapis rouge de la cérémonie Earthshot, à Londres, en octobre dernier.

AFP

Les prix Earthshot sont organisés par la Royal Foundation du duc et de la duchesse de Cambridge et ils récompensent les acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques.

C’est donc en ayant l’écologie en tête qu’Emma Watson a enfilé un ensemble partiellement réutilisé, des pieds à la tête. En effet, l’actrice engagée a combiné une robe de mariée achetée dans une friperie Oxfam, en Grande-Bretagne, à un pantalon à jambes larges et des bottes à semelles compensées.

C’est sa styliste, Harris Reed, qui est derrière ce look audacieux qui lance un message important sur notre consommation de vêtements.

Qu'en pensez-vous?

Sondage Sommes-nous prêtes à ramener le look robes+pantalons dans nos garde-robes? Oui, tellement beau (et pratique) Merci, mais non merci! Partagez votre résultat sur Facebook

Pour copier le look de Selena :

Jean jambe extralarge de Twik à 59$ chez Simons

ACHETER ICI

Robe col-roulé sans manches à 90$ ches RW&CO

ACHETER ICI

Robe côtelée col roulé de Contemporaine à 79$ chez Simons

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s